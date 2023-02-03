Завод картона в воронежском индустриальном парке «Масловский» сменил конечного иностранного бенефициара

Как стало известно «Ъ-Черноземье», у завода гофрокартона АО «Архбум» в индустриальном парке «Масловский» под Воронежем сменился конечный иностранный собственник. Структура Архангельского целлюлозно-бумажного комбината, воронежский филиал которой отвечал за производство в регионе, ранее вместе с головным предприятием входила в австрийско-немецкую группу компаний Pulp Mill Holding. Теперь «Архбум» и комбинат вышли из состава контроля группы, их единственным акционером является австрийский частный фонд Zinner Privatstiftung, подтвердили «Ъ-Черноземье» в пресс-службе компании.

Завод «Архбума» по выпуску гофрокартона был открыт в «Масловском» в 2019 году. Это предприятие, выкупленное Pulp Mill Holding у воронежского производителя гофротары «Европак» годом ранее. Сумма сделки оценивалась в пределах 4 млрд руб.

В 2021 году «Архбум» анонсировал планы по расширению воронежского производства за 5,5 млрд руб. Речь идет о строительстве завода по выпуску 188 млн кв. м гофрокартона в год. Новое предприятие фактически удвоит действующие мощности «Архбума» в «Масловском», рассчитанные на 200 млн кв. м гофрокартона в год. Завод планируют запустить до конца 2023 года, на нем может быть создано 250 рабочих мест.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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