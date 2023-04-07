Мусорный полигон в районе Славянска-на-Кубани внесут в реестр объектов для размещения отходов

Мусорный полигон в районе Славянска-на-Кубани, который не используется в настоящее время, внесут в реестр объектов для размещения отходов. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Ориентировочные сроки получения разрешительной документации – июль-август 2023 года»,— говорится в сообщении.

В Крымской зоне действуют два полигона — территория в Темрюкском районе и Полтавский полигон. Собственник мусорного полигона в станице Полтавской разработает альтернативный маршрут движения мусоровозов в объезд жилых районов. Славянский полигон позволит сократить объем отходов, направляемых на Полтавский полигон.

Дополнительно объем размещения отходов в станице Полтавской планируют сократить за счет создания сортировочного комплекса. Для переработки вторсырья в Крымском районе будет создан Экотехнопарк.

Анастасия Донскова

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