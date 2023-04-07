Глава Советского района Сергей Колотов отправлен в отставку

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев решил сменить главу Советского района. О назначении нового руководителя глава города пообещал сообщить в понедельник, 10 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По словам собеседника «Ъ-Приволжье», недовольство мэра работой господина Колотова копилось давно. В администрацию Советского района могут перевести Александра Иванова, который сейчас занимает должность заместителя главы администрации Нижегородского района.

Сергей Колотов был назначен главой Советского района в июле 2020 года. Ранее он работал в АО «Нижегородский водоканал», а до этого – начальником управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры Советского района.

Владимир Зубарев