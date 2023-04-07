Прошедшие военную службу жители новых регионов будут получать российские пенсии с 1 июля

Российское правительство во время заседания рассмотрело законопроект, который устанавливает особый порядок пенсионного обеспечения жителей новых регионов. Речь идет о людях, которые проходят военную и приравненную к ней службу, а также членах их семей. Пенсии им будут назначаться по российским нормам с 1 июля 2023 года, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Документ предусматривает, что поддержка станет им назначаться по российским нормам уже с 1 июля текущего года, для чего нужно будет подать заявление. Предполагаются и специальные условия учета выслуги лет»,— сказал господин Мишустин, отметив, что эти процессы должны быть организованы удобно для людей.

В конце января «Ведомости» сообщали о разработанном законопроекте об особенностях пенсионного обеспечения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Для граждан, которые должны выйти на пенсию с 1 марта 2023-го по 31 декабря 2032 года, будет установлен переходный период. Жители присоединенных территорий могут обратиться за назначением пенсий с 1 марта 2023 года по 29 февраля 2024 года, сообщали «Ведомости» со ссылкой на соответствующий документ.

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Мария Федотова