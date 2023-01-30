«Ведомости»: новым регионам дадут десять лет на переход на российский пенсионный возраст

Правительство России разработало законопроект об особенностях пенсионного обеспечения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Предполагается, что для тех, кто уже получает в России пенсию, пенсионный возраст сохранится. Для граждан, которые должны выйти на пенсию с 1 марта 2023-го по 31 декабря 2032 года, будет установлен переходный период, сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ.

Согласно украинскому законодательству, в Херсонской и Запорожской областях возраст выхода на пенсию составляет 60 лет при достижении 30-летнего трудового стажа, 63 года при стаже от 20 до 30 лет, 65 лет при стаже 15–20 лет. В ДНР и ЛНР пенсионный возраст установлен на уровне 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. В России с 2019 года проводится пенсионная реформа, в рамках которой к 2028 году возраст выхода на пенсию достигнет 65 лет для мужчин, 60 лет для женщин.

Проект закона был рассмотрен 26 января на заседании правительства, 27 января — на трехсторонней комиссии (включает представителей правительства РФ, работодателей и профсоюзов). Согласно документу, для получения пенсии жители присоединенных регионов должны иметь гражданство РФ, а также постоянно проживать в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях по состоянию на 30 сентября 2022 года. При этом жители ДНР и ЛНР могли проживать там с 11 мая 2014-го по 29 сентября 2022 года, а Херсонской и Запорожской областей — с 24 февраля по 29 сентября 2022 года и выехать оттуда в Россию, в том числе через территории третьих государств.

Жители присоединенных территорий могут обратиться за назначением пенсий с 1 марта 2023-го по 29 февраля 2024 года. С марта размеры пенсий и ежемесячных пенсионных выплат будут пересчитаны, а при первичном обращении их установят согласно российскому законодательству. Заработок с 2002 по 2022 год можно подтвердить документами, выданными работодателем или госорганами. Для вычисления размера пенсии будут брать среднюю зарплату работников организаций в первом квартале 2022 года по Ростовской области (для ДНР и ЛНР) и в Крыму (для Запорожской и Херсонской областей) — она достигает 40 183 и 37 315 руб. соответственно.

В пояснительной записке утверждается, что «ущемления пенсионных прав граждан не произойдет». Пенсии и ежемесячные выплаты планируют осуществлять за счет бюджетов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. В случае принятия закон вступит в силу 1 марта 2023 года.

Напомним, в сентябре 2022 года в ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях Украины прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Местные избиркомы сообщили, что большинство участников плебисцита одобрили присоединение к РФ. Владимир Путин подписал соответствующее соглашение 30 сентября. 3 октября Госдума приняла законы о вхождении новых территорий в состав России. В ЛДПР жаловались на отсутствие у властей присоединенных регионов баз данных о гражданах, что затрудняет в том числе получение пенсий и социальных пособий.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».