Сеть «Кашемир и шелк» представила новую кампанию

Сеть мультибрендовых бутиков «Кашемир и шелк» представила лукбук коллекций весна-лето 2023. В центре кампании — итальянские марки, представленные в магазинах: Fabiana Filippi, Henry Beguelin, Herno, Santoni и другие. В коллекциях марок представлена образы как для города, так и для отпуска на пляже или в прибрежных городах. В основном линейки выполнены в сдержанных цветах: бежевый, белый, голубой, коричневый или песочный с небольшими цветовыми акцентами.

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Например, классические голубые джинсы стоит сочетать с базовой белой рубашкой и лоферами в соответствии с главным трендом последних лет — так называемым quiet luxury. Работая над коллекциями, дизайнеры явно вдохновлялись не только сдержанными трендами, но и тематическими образами — сочетание тельняшки и двубортного блейзера будет уместно смотреться на лодке или на побережье. А комбинация легкого платья и плаща отлично подойдет для вечера в городе. Все вещи из коллекций уже доступны в продаже в сети бутиков «Кашемир и шелк».