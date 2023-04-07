«Александру II предсказали смерть, в которой будет виновата женщина»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает об одной из попыток убить Александра II, а также о его спасителе — крестьянине Осипе Комиссарове.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: National Archives of Canada Фото: National Archives of Canada

Сегодня ненадолго отправляемся в Санкт-Петербург — к воротам Летнего сада. Говорят, императору Александру II еще в детстве нагадали многочисленные покушения на его жизнь. Предсказали даже смерть, в которой виновата будет женщина. Самое первое покушение произошло как раз у Летнего сада. После прогулки император, окруженный толпой, садился в экипаж и…

Здесь позвольте признаться — в ранней юности я мечтал спасти жизнь какому-нибудь всемирно известному человеку, дабы потом почивать на лаврах славы и ни в чем при этом не нуждаться… Ах, детство, детство…

Не знаю, думал ли на эту тему шляпных и шапочных дел подмастерье Осип Комиссаров, родившийся в деревне Молвитино (отсюда же, кстати, Иван Сусанин — просто деревня спасителей отечества, получается). В общем, увидел Осип, подошедший поглазеть на императора, как сквозь толпу прорывается человек, достающий на ходу пистолет, бросился вперед и ударил его под руку. Выстрел ушел в небо — обоих молодых людей скрутила охрана.

Достаточно быстро разобрались, в чем дело, кто есть кто, и Осип, засыпавший еще подмастерьем, проснулся чуть ли не принцем. По крайней мере, дворянином точно. Царь благодарил его за спасение, обнимал, награждал орденом Святого Владимира 4-й степени и потомственным дворянством, к которому полагалось еще имение в Полтавской губернии. Сказка…

Через несколько дней он сидел рядом с императором в театре и слушал, как поэт Николай Некрасов — наше школьное все — декламирует: «Сын народа! тебя я пою! Будешь славен ты много и много… Ты велик — как орудие бога, Направлявшего руку твою!»

Приторные стихи… Что еще? Революционера Дмитрия Каракозова повесили, его сообщников отправили отбывать пожизненный срок в Сибирь. На Александра II всего будет совершено 11 покушений, и только последнее убьет его. Как и нагадали императору в детстве, руководить роковым покушением будет женщина. Софья Перовская…