NYT: двое членов экипажа «Андромеды» использовали поддельные болгарские паспорта

Двое членов экипажа яхты «Андромеда», предположительно связанной с диверсией на газопроводах «Северный поток», использовали для аренды судна поддельные болгарские паспорта, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на немецких чиновников. Собеседники издания также указали, что на борту яхты следователи обнаружили следы взрывчатки.

По данным NYT, «Андромеду» зафрахтовали 5 сентября в немецком порту Росток. После этого судно появилось в Вике — неохраняемом северогерманском порту, не оснащенном камерами наружного наблюдения.

Портовый рабочий Вика рассказал NYT, что хорошо помнит этот визит. Мужчина неоднократно пытался заговорить с экипажем (сначала на немецком, затем на английском), но ответа так и не получил — один из членов команды молча вручил ему плату за стыковку.

В оценках роли «Андромеды» в диверсии на «Северных потоках» собеседники издания расходятся. Так, аналитик Датского института стратегии и военных исследований Йоханнес Рибер полагает, что осуществить такую операцию на 50-футовой прогулочной яхте невозможно — даже опытные дайверы вряд ли сумели бы установить достаточное количество взрывчатки на необходимой глубине.

«Чтобы знать, как на такой глубине и при таком давлении сработает взрыв, нужна очень специфическая подготовка. Это не были два-три пластида взрывчатки: слишком мощным был взрыв»,— указал господин Рибер.

Анонимный собеседник издания, входивший в состав группы, занимавшейся прокладкой второй нити «Северного потока», с этими доводами не согласился. По мнению водолаза, для достижения эффекта достаточно было разместить пластину взрывчатки у шва трубопровода.

«Это все равно что зажечь спичку рядом с подтекающим бензонасосом — бензин сам сделает остальное»,— указал он.

Внимание на яхту «Андромеда» в ходе расследования инцидентов на «Северных потоках» обратили немецкие следователи. The Washington Post ранее сообщила, что, по основной версии следствия, яхта — приманка, чтобы отвлечь внимание от истинных преступников.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» произошли 26 сентября 2022 года. Российские власти сочли инцидент диверсией и призвали ООН к международному расследованию инцидента. Совбез соответствующую резолюцию отклонил. Внутреннее следствие ведут Германия, Дания и Швеция.

Григорий Лейба