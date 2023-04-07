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Коммерсантъ FM
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В белгородском селе Ржавец снаряд попал в строящийся дом

Под очередной обстрел со стороны вооруженных сил Украины попало приграничное село Ржавец Шебекинского городского округа Белгородской области. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, пострадавших нет, однако зафиксировано прямое попадание снаряда в строящийся жилой дом.

«По предварительной информации, осколками снарядов повреждены окна, фасад и забор в соседнем жилом доме. В селе нарушено электроснабжение»,— написал глава региона в Telegram-канале. По его словам, оперативные службы уже приступают к ликвидации последствий.

Вчера, 6 апреля, в приграничном с Украиной Валуйском городском округе Белгородской области система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат. 5 апреля под обстрел попало село Новая Таволжанка, его жителей эвакуировали в безопасное место на броневиках. До этого беспилотник сбросил два взрывных устройства в этом населенном пункте.

В Белгородской области из-за постоянных обстрелов со стороны Украины действуют желтый уровень террористической опасности и режим среднего уровня реагирования.

Сергей Толмачев, Воронеж

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