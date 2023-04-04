В зимний сезон Сочи посетили 1,3 млн туристов

За зимний сезон Сочи посетили 1,3 млн туристов, что на 2% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил мэр Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Алексея Копайгородского Фото: Telegram-канал Алексея Копайгородского

«Почти 870 тыс. человек за три месяца отдохнули только в горном кластере, загрузка отелей и гостиниц достигала 90 процентов. Почти такие же высокие показатели — на уровне 80 процентов — отмечали в наших здравницах в прибрежной части»,— отметил глава Сочи.

За зимний сезон на курорте провели около 1,5 тыс. мероприятий. На них дежурили полицейские, сотрудники Росгвардии и представители казачества. На постоянной основе в Сочи работает межведомственная антитеррористическая комиссия.

Алексей Копайгородский сообщил, что горнолыжные трассы будут работать по погоде ориентировочно до середины или конца апреля. На майские праздники в Сочи ожидают 260 тыс. туристов, загрузка средств размещения в среднем прогнозируется около 90%.

Татьяна Ручкина

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