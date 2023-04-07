В Екатеринбурге произошла третья с начала года драка иностранных студентов

В Екатеринбурге произошла драка иностранных студентов в студгородке Уральского федерального университета (УрФУ). Об этом сообщает telegram-канал «Злой Екатеринбург».

«Один из нападающих пытался применить электрошокер, кидался и искрил им. Пострадавший, убегающий от толпы, был избит, позже госпитализирован скорой помощью. На конфликт были вызваны полиция и собственная служба безопасности»,- говорится в сообщении.

В УМВД по Екатеринбурге «Ъ-Урал» рассказали, что сообщений о конфликте и пострадавших в полицию не поступало. Информация, опубликованная в соцсетях, проверяется.

Ранее в ночь на 21 января массовая драка произошла между студентами в общежитии УрФУ №2. В ней приняли участие уроженцы Ближнего Востока, в том числе египтяне, с одной стороны, а с другой — русские и учащийся из Узбекистана. В полиции утверждали, что драка началась из-за громкой музыки, которая слушала одна из компаний. 24 января Ленинский районный суд за участие в драке арестовал семерых студентов-иностранцев, признав их виновными в мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ).

Еще одна драка иностранных студентов произошла вечером 7 февраля в общежитии №12 УрФУ на Фонвизина, 4.

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