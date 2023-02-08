В общежитии УрФУ второй раз за месяц произошла драка иностранных студентов

Вечером 7 февраля в общежитии №12 Уральского федерального университета (УрФУ) на Фонвизина, 4 произошла драка иностранных студентов, сообщает telegram-канал «Свет Екатеринбург». Конфликт якобы начался на бытовой почве из-за недопонимания двоих студентов. Все в драке пострадали три человека.

В полиции Екатеринбурга заявили, что информация о драке зарегистрирована в отделе полиции № 1, однако сообщений и заявлений по данному факту не поступало. Сейчас силовики проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего.

Это уже вторая за месяц драка иностранных студентов в общежитии УрФУ. В ночь на 21 января конфликт произошел в общежитии №2. В нем приняли участие уроженцы Ближнего Востока, в том числе египтяне, с одной стороны, а с другой — русские и учащийся из Узбекистана. В результате суд арестовал семерых участников драки, которым в вузе пригрозили отчислением.

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