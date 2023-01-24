Суд арестовал семерых иностранных студентов за массовую драку в общежитии УрФУ

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал семерых студентов-иностранцев за участие в массовой драке в Уральского федерального университета (УрФУ) №2, признав их виновными в мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ). Об этом «Ъ-Урал» рассказали в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Двое уроженцев Ближнего Востока были отправлены в СИЗО на 12 суток, еще пятеро – на трое суток. В отношении трех молодых людей производство прекращено за отсутствием состава правонарушения.

Напомним, конфликт между студентами в общежитии УрФУ №2 произошел в ночь на 21 января. В нем приняли участие уроженцы Ближнего Востока, в том числе египтяне, с одной стороны, а с другой — русские и учащийся из Узбекистана.

В полиции утверждали, что драка началась из-за громкой музыки, которая слушала одна из компаний. В ночь, когда произошла драка, охраннику пришлось несколько раз вызывать полицию, поскольку после отъезда первого наряда конфликт возобновился.

Подробнее об инциденте – в материале «Ъ-Урал» «Студенты сменили вуз на суд».

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