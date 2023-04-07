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Коммерсантъ FM
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Генштаб Греции заявил о готовности передать Украине еще одну партию БМП

Начальник генштаба национальной обороны Греции Константинос Флорос принял главу Минобороны Украины Алексея Резникова. Господин Флорос заявил ему о готовности передать Киеву еще одну партию БМП-1, артиллерийские снаряды и боеприпасы, передает афинское агентство новостей AMNA.

По данным генштаба, Греция отправила или отправит Украине 72 тонны гумпомощи, 3870 тонн вооружений, зенитные ракеты Stinger, реактивные снаряды, артиллерийские снаряды, винтовочные боеприпасы, бронемашины БМП-1. «Готовимся к передаче еще одной партии БМП-1, 73-мм управляемых снарядов, артиллерийских и винтовочных боеприпасов в сотрудничестве с международным координационным центром пожертвований»,— добавил Константинос Флорос.

Греция входит в число стран Европы, которые согласились совместно поставлять боеприпасы Украине и восполнять запасы на своих складах. В октябре 2022 года Германия анонсировала поставку на Украину 100 танков из Греции и Словакии, не уточнив модель машины. На этой неделе греческий генштаб сказал, что не будет отправлять Киеву немецкие танки Leopard 2A6.

О военной помощи Украине читайте в материале «Ъ» «Европейцы снаряжают Украину».

Лаура Кеффер

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