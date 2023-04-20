Иксы «Евроклира»

По итогам первого квартала 2023 года российский рынок вырос на 14,08%. Это максимальный рост за последние восемь лет. Восьмилетний рекорд и статистика подтверждают успешное продолжение восстановления с минимумов, установленных в сентябре 2022 года. Кроме низкой базы закрытия года дополнительным подогревом для рынка стало ослабление национальной валюты и ожидание новой ликвидности от выплаты дивидендов Сбербанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель отдела по управлению акциями УК «Ингосстрах-Инвестиции» Александр Дорожкин

Фото: Предоставлено УК «Ингосстрах-Инвестиции» Руководитель отдела по управлению акциями УК «Ингосстрах-Инвестиции» Александр Дорожкин

Фото: Предоставлено УК «Ингосстрах-Инвестиции»

Последние геополитические события позволили российским инвесторам самостоятельно определять справедливую цену активов, а эффект FOMO (fear of missing out) заставит инвесторов вытащить деньги из защитных активов и поучаствовать в получении упущенной выгоды. Сломанные мосты между Западом и локальным рынком привели к обособленности российского рынка от внешних шоков и проблем. Ожидаемая мировая рецессия слабо повлияет на динамику российских активов, а определяющим фактором оценки стоимости станет дальнейшее снижение геополитической напряженности.

Несмотря на то что мировые рынки были во власти пузыря активов в ходе высокого предложения ликвидности после мирового финансового кризиса 2009 года и борьбы с пандемией COVID-19 2020 года, российский рынок подъем воздушного шарика обошел стороной. В момент дорогой нефти и высокой инфляции мы должны были стать главными бенефициарами, что, собственно, и случилось с мировым энергетическим сектором в 2022 году. К нашему большому сожалению, восходящая звезда российского рынка была торпедирована геополитической нестабильностью. Но то, что нас не убивает, делает нас только сильнее, а фундаментальная привлекательность на дорогих энергоресурсах и высокой инфляции позволяет инвесторам рассчитывать на высокую доходность от вложений, включая рекордные дивиденды. Определяющим фактором для выплаты дивидендов нефтегазовым сектором выступают цены на нефть в рублях, которые пробивают исторические максимумы, если убрать прошлогодний весенний спайк. Мы ожидаем высоких дивидендных выплат от компаний внутреннего спроса, скопивших существенную подушку денежных средств на своих балансах, а также нефтегазового сектора, который после рекордов 2022 года сможет порадовать инвесторов в первом полугодии этого года.

Фундаментальный потенциал российского фондового рынка остается высоким, а возврат к докризисным уровням предполагает доходность, превышающую трехзначные значения. Существенный прирост капитала на вложенные инвестиции обеспечит долгосрочный взгляд на портфель, а не погоня за локальным ростом или снижением. Любимое выражение всех кризисов — время инвестиционных возможностей — не осталось забытым. Тревожным фактором для рынка может выступать ряд IPO и локальный перегрев котировок, но первый фактор скорее расширяет инвестиционные горизонты для инвесторов, а второй нивелируется, если рынок находится в восходящей «бычьей» фазе и учел все негативное в ценах.

Не вызывает восторга попытка отчаянных инвесторов заработать на втором эшелоне, что говорит о близком перегреве локальных котировок. Фундаментальным ростом подкреплены движения только в единичных компаниях угольного («Мечел») и транспортного сектора (ДВМП, «Глобалтранс»). После публикации операционных результатов «Мечел» сильно недооценен в соответствии со своими мультипликаторами, а ДВМП предъявило иск к бывшему акционеру компании. Наблюдаемый в этом году активный всплеск в эмитентах третьего эшелона в большей степени вызван весенним обострением гормонов и горячим спекулятивным капиталом после высокой, обжигающей ладони, прибыли начала года. Слабая ликвидность и высокая волатильность акций третьего эшелона может негативно сказаться на приросте капитала при слабо рациональном выборе инструментов для инвестиций.

Отчет Центрального банка показал существенный прирост брокерских счетов за год (+36% г/г), что говорит о высокой заинтересованности инвесторов в размещении свободного капитала в отсутствие высокодоходных альтернатив, кроме арбитражных возможностей покупки российских активов, учитываемых в зарубежных депозитариях. Мы оцениваем, что возврат на единицу риска от вложений в акции двойного листинга из «Евроклира» сильно превысит доходность от обыкновенного удержания портфеля акций на обозримом горизонте. Горизонт для реализации арбитража инвестиционных возможностей акций из европейских депозитариев ограничен, но не исчерпан до тех пор, пока токсичность российских активов вызывает сильное раздражение у зарубежных холдеров.

Санкции привели к потере управления собственниками российского бизнеса, структура владения которых организована через зарубежные материнские или холдинговые компании. РСПП предложил принудительно перевести акции и расписки компаний с основным бизнесом в РФ в целях недопущения банкротства крупных организаций, подконтрольных иностранным компаниям. Принудительный перевод коснется компаний не менее чем с 25-процентным холдинговым владением и экономически значимых организаций. Значимость определится количеством сотрудников (свыше 4 тыс.), объемом выручки (свыше 75 млрд руб.) и поступлениями в бюджеты за последний год (не менее 10 млрд руб.). Если компания не попадает под вышеуказанные критерии, то акции компании подлежат принудительному переводу, если об этом попросят собственники. Предложенный РСПП проект предполагает создание экономически значимой организации (ЭЗО), на которую переводятся все иностранные активы. ЭЗО становится заменой холдинговой компании, а ее акционеры получают акции, обращаемые на Московской бирже, взамен списания бумаг иностранной компании. Под указанную процедуру попадут компании «Евраза», ЦИАН, «Эталон групп», «Русагро», Globaltrans, Petropavlovsk, Qiwi, Tinkoff, Softline, Veon, VK Company Limited, X5 Group, O’Key, Ozon, «Мать и дитя», Global Ports, «Яндекса». Инвесторы могут рассчитывать на приобретение данных компаний с существенным дисконтом к рынку, что обеспечит им трехзначные доходности на обозримом горизонте с учетом дисконта и восстановления рынка после стабилизации мировой и геополитической обстановки. Единственная проблема для подобного класса инвестиций — минимальный чек входа достаточно высок, в связи с этим мы собираем пулы из небольших инвесторов для приобретения акций двойного листинга и депозитарных расписок, учитываемых в иностранных депозитариях, соблюдая законодательство дружественности приобретения.

Александр Дорожкин, руководитель отдела по управлению акциями УК «Ингосстрах-Инвестиции»