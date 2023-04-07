Сервис по прокату самокатов Urent ушел из Екатеринбурга

В Екатеринбурге в этом году не будет работать кикшеринговый сервис Urent. Такая информация появилась в официальном Telegram-канале компании.

«К сожалению в этом сезоне в вашем городе сервис открываться не будет. Мы передали ваше пожелание руководству. Возможно, в следующем сезоне самокаты будут доступны в вашем городе»,— указано в сообщении на вопрос подписчика о том, когда самокаты появятся в Екатеринбурге.

Пока в Екатеринбурге работают сервисы по аренде электросамокатов Whoosh и «Яндекс Go».

Напомним, с 1 марта электросамокаты выделены в новую категорию «средства индивидуальной мобильности» (СИМ). Пользователи СИМ обязаны подчиняться специальным правилам — например, ездить по велодорожкам. Если таковых нет, можно выезжать на тротуары при условии, что масса СИМ не превышает 35 кг. Самокатчик при этом должен уступать дорогу пешеходам. Для СИМ в Екатеринбурге будут созданы специальные стоянки.

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