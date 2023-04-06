Райффайзенбанк повысит максимальную стоимость СМС-уведомлений до 199 руб. в месяц

Райффайзенбанк с 1 мая повысит стоимость СМС-уведомлений для клиентов. Их максимальная цена будет составлять 199 руб. в месяц. Пуш-уведомления останутся бесплатными. Сейчас стоимость СМС-уведомлений составляют 60 руб. в месяц. Изменения не коснутся клиентов, которые получают зарплату на счет в кредитной организации.

«С 1 мая 2023 года изменится стоимость услуги "Уведомления об операциях". Данный сервис позволяет получать уведомления о совершенных покупках и не влияет на получение уведомлений для подтверждения операций»,— отмечается в сообщении на сайте финорганизации.

В банке пояснили, что для тарифа «Только SMS» услуга будет стоить 199 руб. в месяц. Тариф «пуши и иногда SMS» обойдется в 99 руб. При этом если пуш-уведомление не будет доставлено из-за отсутствия связи, резервное СМС-сообщение в этом случае уже с 10 апреля будет приходить только для покупок свыше 1 тыс. руб. Услуга уведомлений только через пуши останется бесплатной.

Как отмечает ТАСС, новые тарифы СМС-уведомления от Райффайзенбанка станут одними из самых высоких среди крупнейших российских кредитных организаций. В августе 2022 года Сбербанк и ВТБ впервые за долгие годы повысили стоимость уведомлений об операциях для некоторых клиентов до 70 и 79 руб.

23 марта агентство Reuters сообщило, что Европейский центральный банк потребовал от австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International закрыть бизнес в России. После требования ЕЦБ в кредитной организации сообщили, что допускают продажу или передачу российской «дочки» местному менеджменту.

О будущем Райффайзенбанка в России читайте в публикации «Ъ FM» «Райффайзенбанку указали на выход».

Александр Кислов