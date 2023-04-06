Беглов подписал закон о запрете продажи зажигалок детям в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал принятый региональным Заксобранием законопроект об ограничении продажи зажигалок несовершеннолетним на территории города, сообщает пресс-служба Смольного. Закон начнет действовать с 1 сентября 2023 года.

«Закон принят в целях охраны здоровья несовершеннолетних. За продажу этих товаров лицам, не достигшим 18 лет, установлена административная ответственность»,— говорится в сообщении.

По замыслу авторов законопроекта с помощью такой нормы город будет бороться с токсикоманией среди подростков. За нарушение запрета физлица могут получить штраф от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, должностные лица — от 15 тыс. до 25 тыс. рублей, юридические — от 75 тыс. до 150 тыс. рублей.

Подробнее — в материале «Ъ-СПб» «Газовая завеса».

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