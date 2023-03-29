В Петербурге запретили продавать зажигалки детям

Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в окончательном чтении законопроект о запрете продажи зажигалок и газовых баллонов несовершеннолетним на территории города, сообщил корреспондент «Ъ-СПб». Юрлица на нарушение запрета будут штрафоваться на суммы до 150 тыс. рублей.

Напомним, по замыслу авторов законопроекта с помощью такой нормы город будет бороться с токсикоманией среди подростков. В частности, отмечались летальные случаи после того, как дети вдыхали пары газа.

За нарушение запрета физлица заплатят от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, должностные лица — от 15 тыс. до 25 тыс. рублей, а юридические лица — от 75 тыс. до 150 тыс. рублей.

Подробнее о том, как ЗакС запрещал продажу зажигалок, читайте в материале «Газовая завеса».

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