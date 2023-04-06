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Коммерсантъ FM
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Песков: в заявлениях Зеленского о стирании границ между Украиной и Польшей нужно разобраться

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал набраться терпения, чтобы понять смысл заявлений главы Украины Владимира Зеленского об отсутствии границы с Польшей в будущем.

«Если господин Зеленский имел в виду поглощение Украины со стороны Польши, здесь нужно разобраться. Если господин Зеленский хочет идти по пути своих соседей и объявить, что больше не будет украинского языка, а будет польский,— такие истории мы тоже видели по соседству от Украины. Вряд ли это можно понять»,— заявил господин Песков в ходе пресс-колла.

О том, что в будущем между Украиной и Польшей «не будет никаких» границ президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с польским президентом Анджеем Дудой накануне, 5 апреля.

Подробнее о визите главы Украины в Варшаву — в публикации «Ъ» «На Владимира Зеленского выписали орден».

Григорий Лейба

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