Новосибирский аэропорт приступит к реконструкции ВПП-1 в 2028 году

Дирекция аэропорта «Толмачево» сообщила о планах начать реконструкцию первой взлетно-посадочной полосы (ВВП-1) в 2028 году. В разработку проектно-исследовательской работы (ПИР) компания вложит 350 млн руб. Проект будет готов к концу 2023 года.

«С 2025 года планируется включение проекта в комплексный план модернизации развития аэропортовой инфраструктуры, начать непосредственно сами строительные работы планируется в 2028 году», - сообщил начальник службы авиационной коммерческой деятельности аэропорта Игорь Леонтьев (цитата по «Интерфакс»). Федеральное финансирование работ на ВПП-1 составит 34,3 млрд руб.

На сегодняшний день, по его словам, пропускная способность ВПП-1 составляет 22 взлетно-посадочных операции в час, по ВПП-2 три операции в час.

В настоящее время в Толмачевой ведется реконструкция ВПП-2. Финансирование по контракту составляет 3,7 млрд руб. Первый этап был завершен в ноябре 2022 года. В рамках второго этапа планируется построить рулежные дорожки, которые соединят обе полосы. По итогам работ пропускная способность ВПП-2 вырастет до уровня ВПП-1.

В апреле 2023 года федеральное учреждение Ространсмодернизация объявило торги по выбору подрядчика для реконструкции аэропортового комплекса Толмачево. Начальная цена контракта – 4,9 млрд руб. Подвести итоги торгов планируется в середине апреля.

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Лолита Белова