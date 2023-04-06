В Крыму слова о скором захвате полуострова Украиной связали с весенним обострением

В «оккупированном» Киеве началось весеннее обострение по поводу дальнейшей судьбы Крымского полуострова, заявил председатель госсовета Крыма Владимир Константинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Заявления Подоляка стоит рассматривать не иначе как весеннее обострение крымской темы в оккупированном Киеве»,— цитирует господина Константинова пресс-служба крымского парламента.

По его словам, в Крыму ждут и Подоляка, и подобных ему персонажей, с ними есть о чем поговорить, но разговор будет коротким.

Напомним, ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев в ближайшие пять-семь месяцев вернет Крым под свой контроль.

Александр Дремлюгин, Симферополь