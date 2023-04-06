Первый магазин Swed House откроется в ТЦ «Щелковский»15 апреля

Первый магазин белорусской компании Swed House, занимающейся продажей товаров шведской IKEA, откроется 15 апреля в торговом центре «Щелковский». В магазине будут представлены товары для кухни, мебельные аксессуары, а также текстиль, сообщили ТАСС в пресс-службе торгового центра.

15 июня 2022 года IKEA объявила об уходе с российского рынка. Местные активы компании были выставлены на продажу. В конце февраля 2023 года Союз торговых центров России заключил соглашение о сотрудничестве с Swed House. В документе отмечалось, что в текущем году компания откроет в Москве десять магазинов.

Как сказано на странице магазина во «Вконтакте», он релизует продукцию IKEA и товары под брендом «SWED HOUSE», произведенные на фабриках России, Китая, Белоруссии и Казахстана.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Swed House расставляет точки».

Милена Костерева