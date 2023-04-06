СМИ: от упавшего в районе Крыма американского беспилотника получили секретные данные

Упавший в Черное море американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper раскрыл секретные данные. Об этом сообщает ряд СМИ.

Исследователи ФГБУ «Центрального научно-исследовательского института ВКС МО РФ» узнали технику работы средств разведки американских БПЛА. На основании этих данных они теперь лучше понимают, насколько заметны российские ВС для американской разведки. Также специалисты смогли понять, как противодействовать беспилотнику такого типа силами РЭБ.

Как пишут издания, кроме того, специалисты получили возможность изучить распайку сверхвысокочастотных блоков РЛС APY-8, а также «определить энергетические параметры ее работы, включая режим обращенной синтезированной (ISAR) и синтезированной (SAR) апертур».

Как сообщало Минобороны РФ, утром 14 марта в районе Крыма в акваторию Черного моря упал американский беспилотник. Он двигался в направлении госграницы РФ. MQ-9 Reaper не был оснащен оружием.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram