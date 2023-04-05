«Уралкалий» измерил Индию в длину

«Уралкалий» первым в 2023 году подписал долгосрочный контракт на поставки калия в Индию, создав ориентир для других игроков на глобальном рынке. Цена оказалась почти на 30% ниже прошлогодних мировых контрактов и составила $422 за тонну. Эксперты прогнозируют увеличение объемов поставок в Азию с учетом европейских санкций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Уралкалий» заключил долгосрочный контракт с крупнейшим индийским импортером минеральных удобрений Indian Potash Limited (IPL) на поставку хлоркалия в Индию. Соглашение будет действовать до 30 сентября 2023 года, объем контракта не раскрывается. Его цена составила $422 за тонну на условиях поставки в порт покупателя (CFR). Это на 28% ниже уровня в $590 за тонну, по которым Индия заключала контракты в 2022 году с другими производителями калия. Сам «Уралкалий» в прошлом году не сообщал о заключении контракта с Индией.

«Достигнутое соглашение объективно отражает текущую ситуацию в отрасли,— приводятся в сообщении компании слова ее гендиректора Виталия Лаука.— Мы видим, что рынок позитивно воспринял нашу инициативу, и ожидаем, что индийский контракт станет одним из основных ценовых ориентиров в текущем году».

Речь идет о том, что «Уралкалий» первым среди крупнейших производителей заключил контракт в 2023 году, таким образом задав ценовой ориентир для глобального калийного рынка.

Подобная схема является стандартной практикой для крупнейших потребителей удобрений — Китая и Индии. Только эти страны закупают калий в рамках долгосрочных контрактов. Как правило, цена первого заключенного на текущий год договора становится бенчмарком для остальных производителей. При этом обычно первым заключался контракт с крупнейшим потребителем — Китаем, который задавал минимальную цену для рынка. Следом соглашение подписывала Индия с премией в $10–30 на тонну к этому уровню.

До 2013 года подобный ориентир традиционно задавал совместный трейдер «Уралкалия» и «Беларуськалия» — Белорусская калийная компания (БКК), занимавшая более 40% мирового рынка. После отказа производителей от единых продаж переговоры вел «Уралкалий», но с 2015 года эту роль взял на себя «Беларуськалий» (его трейдер сохранил название БКК). Ради быстрого заключения договоров с крупнейшими потребителями белорусская компания шла на демпинг, предлагая цену ниже рынка. Рынок также менялся: долгосрочные контракты перестали быть годовыми и теперь не имеют строгих привязок по срокам заключения и длительности. А Индия зачастую стала первой подписывать договоры.

Все это привело к тому, что с 2018 года, когда БКК заключила очередное соглашение с дисконтом к рынку, остальные мировые производители в качестве протеста стали снижать поставки по прямым контрактам, предпочитая продавать товар на споте по более высокой цене. В отдельные периоды долгосрочные соглашения вообще не заключались. Но в начале 2022 года Индия на фоне дефицита удобрений на своем рынке из-за введения Китаем экспортных ограничений и рекордного роста мировых цен не только вернулась к активным закупкам калия, но и перешла на долгосрочные контракты по другим видам удобрений. Страна заявляла о намерении импортировать не менее 1 млн тонн диаммонийфосфата и калия и около 800 тыс. тонн комплексных удобрений (NPK) в год.

Как отмечает Нина Адамова из ЦЭП Газпромбанка, российские производители калийных удобрений еще не так давно, в 2021 году, отгружали в Индию только 1,3% всего своего экспорта. Сейчас, говорит она, с разворотом многих торговых потоков на Азию ситуация меняется.

Российские поставщики заинтересованы в расширении своего присутствия на рынке азиатских стран, в том числе Индии. Очевидно, что и индийские покупатели также заинтересованы в этом сотрудничестве, несмотря на то что на сельскохозяйственный сезон 2023/24 года в стране запланировано снижение на 26% (до $44,6 млрд) объема субсидий, выделяемых для аграрного сектора, включая закупки удобрений.

Ольга Мордюшенко