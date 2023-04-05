В заповеднике «Ростовском» зафиксирована массовая гибель птиц

В заповеднике «Ростовский» обнаружено более 560 павших птиц, сообщил заместитель директора по научной работе учреждения зоолог Александр Липкович на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». По версии ученого, причиной гибели является отравление ядохимикатами для грызунов на полях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Александр Липкович Фото: Александр Липкович Фото: Александр Липкович Фото: Александр Липкович Следующая фотография 1 / 4 Фото: Александр Липкович Фото: Александр Липкович Фото: Александр Липкович Фото: Александр Липкович

По словам Александра Липковича, найдено 500 погибших чаек хохотуний и 64 краснокнижных черноголовных хохотунов. Кроме того, в заповеднике были обнаружены тела лис и зайцев.

«То, что происходит на полях Юга России, включая Ростовскую область, можно назвать экологической катастрофой. Тысячи и тысячи птиц и зверей уже погибли и будут продолжать гибнуть от применения на полях родентицидов (химических средств борьбы с грызунами)», — написал Александр Липкович.

Заместитель директора заповедника также подчеркнул, что неконтролируемое применение ядохимикатов может привести к отравлениям не только животных, но и людей.

Как ранее писал «Ъ-Юг», массовая гибель краснокнижных птиц была зафиксирована в Ставропольском крае в прошлом году. В Ростовской области также были найдены павшие зайцы и птицы.

Анастасия Назарова