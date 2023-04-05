Bloomberg: Саудовская Аравия планирует вернуть Сирию в ЛАГ в мае

Саудовская Аравия предпринимает усилия для возвращения Сирии в Лигу арабских государств (ЛАГ) к саммиту в Эр-Рияде в мае. Об этом агентству Bloomberg сообщили три человека, знакомых с планами саудовцев, а также человек, близкий к правительству Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), которое поддерживает план. ЛАГ приостановила участие Сирии в деятельности организации в 2011 году после подавления протестов в стране в начале «арабской весны».

Лига арабских государств — международная организация, объединяющая арабские государства, а также ряд дружественных им неарабских, где арабский язык является одним из официальных. В ЛАГ входят 22 страны.

Как отмечает Bloomberg, США знают об этих усилиях и предостерегают от их успешного завершения, однако понимают, что предпринять особенно ничего не могут. Агентство отмечает, что возвращение Сирии в ЛАГ стало бы победой Ирана (поддерживал сирийское правительство в том числе оружием) и России. Возвращение Сирии нанесло бы удар по влиянию США на Ближнем Востоке и укрепило бы раскол между регионом и западными правительствами, сообщает Bloomberg.

Министерства иностранных дел ОАЭ и Саудовской Аравии, а также официальные лица в штаб-квартире ЛАГ в Каире не ответили на запросы о комментариях. Катар и Кувейт выступили против возвращения Сирии в ЛАГ.

Правительственные силы удерживают большую часть Сирии при поддержке Ирана и России, напоминает Bloomberg. Поддерживаемые США курдские силы контролируют северо-восток, где у США около 900 солдат. Большая часть севера и северо-запада Сирии находятся в руках повстанческих сил, поддерживаемых Анкарой, которая также стремится к сближению с сирийским режимом для сдерживания курдов.

Подробнее об усилиях Эр-Рияда читайте в публикации «Ъ» «Сирия и Саудовская Аравия готовы к диалогу».

Мария Федотова