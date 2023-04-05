Застройщики отходят от стандартов

Клуб КубА и «Ъ-Кубань» провели бизнес-завтрак в кофейне SET

Фото: Алексей Пшеничный

30 марта в рамках очередного бизнес-завтрака, который провели Клуб КубА и «Ъ-Кубань» в кофейне SET, о цифровизации на рынке недвижимости, его дальнейших перспективах и инновационных методах, которые помогают строительному бизнесу стимулировать спрос, рассказала вице-президент AVA Group по коммерции и цифровизации Татьяна Фоменко.

По словам Татьяны Фоменко, на сегодняшний день недвижимость стабильно растет в цене, в частности, рынок активно развивается в Сочи (порядка 10–15 % в год). При этом конъюнктура рынка очень поменялась. Все это говорит о том, что со стороны застройщика необходим поиск новых решений, которые могут простимулировать рынок.

«Для того чтобы строительным компаниям сохранить рентабельность, нужно предпринимать нестандартные подходы. Первый — цифровизация. У нас была задача повысить продуктивность работы специалиста по продажам, для этого мы разработали цифровую платформу, которая дает возможность вести клиента от первого касания с ним до получения вознаграждения. До этого многие процессы — переговоры с агентом, акции, презентации, рассылки, поиск стоимости и прочее — осуществлялись вручную. Это сказывалось на производительности труда. Теперь мы тратим на эту работу, которую ранее менеджер мог делать весь рабочий день, порядка 15 минут. На внедрение цифровой платформы ушло около полугода, однако это позволило менеджерам заниматься продажами в разы быстрее и значительно увеличить конверсию»,— рассказывает Татьяна Фоменко.

Вице-президент AVA Group Татьяна Фоменко рассказала о том, как с помощью цифровизации повысить рентабельность строительного бизнеса

Фото: Алексей Пшеничный

Она также отметила необходимость комплексного подхода: наличие офисов продаж в разных регионах, хорошая реклама, анализ целевой аудитории. Кроме того, застройщику, по словам эксперта, важно использовать цифровые сервисы, которые помогают клиенту, не выезжая на место, посмотреть на то, как выглядит дом или квартира. «Ты заходишь в подъезд, в свою квартиру, видишь то, какой она будет вплоть до мелких элементов интерьера и вида из окна. Эта практика не имеет аналогов. Мы даем возможность клиенту полюбить свой будущий дом через созданную цифровую экосистему»,— говорит госпожа Фоменко.

Спикер рассказала о том, что пока что нет никаких предпосылок к тому, чтобы цены на недвижимость снижались, и тому, считает собеседник, есть свои объективные причины. «Стоимость строительных материалов, возросшая цена рабочей силы, логистика и ряд других факторов не дают возможности снижать цену конечного продукта. При этом мы фиксируем точечные акционные, инвестиционно привлекательные предложения, но массовый характер они не носят»

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