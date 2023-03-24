В Орле дошло до суда дело бывшего главы управления капстроительства о злоупотреблении и препятствии бизнесу

Управление СКР по Орловской области завершило расследование уголовного дело против бывшего начальника муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Орла» (МКУ УКС) о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285, до десяти лет лишения свободы) и воспрепятствованию законной предпринимательской деятельности (ч. 2 ст.169 УК РФ, до трех лет лишения свободы). Об этом сообщили в ведомстве.

Имя фигуранта не раскрывается. УКС в 2020–2022 годах возглавлял Дмитрий Кузнецов. По версии следствия, в январе 2021 года УКС и ООО «Мир строительной техники» заключили два муниципальных контракта на благоустройство дворов в Северном и Железнодорожном районах Орла. Подрядчик выполнил работы в полном объеме, однако обвиняемый, «действуя из личной заинтересованности в интересах иных подрядчиков» и «желая исключить возможность» участия компании в таких же торгах на 2022 год, дал одному из своих подчиненных «незаконное указание» не оплачивать работы.

Сумма ущерба составила 7,8 млн руб. «Незаконные действия обвиняемого также повлекли невозможность дальнейшего участия общества в конкурсных процедурах. Таким образом, обвиняемый создал препятствия в осуществлении законной предпринимательской деятельности организации подрядчика», — отметили в управлении СКР.

Ведомство возбудило уголовное дело в апреле 2022 года. В июне прокуратура сообщила о временном отстранении Дмитрия Кузнецова от должности. В августе УКС было присоединено к новому МКУ «Объединенный муниципальный заказчик», которое стало правопреемником МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла».

Как УКС искало подрядчика на реконструкцию исторического объекта за 1,6 млрд рублей — читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Мостят и не краснеют».

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