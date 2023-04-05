Фото дня: 5 апреля

Военный парад в Сенегале, рабочая поездка Михаила Мишустина в Рязань и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Дакар, Сенегал. Красная гвардия марширует на военном параде в честь Дня независимости страны Фото: Reuters / Zohra Bensemra Рязань. Премьер-министр России Михаил Мишустин осматривает производство на стекольном заводе Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Москва. Церемония вручения верительных грамот иностранными послами президенту России Владимиру Путину в Александровском зале Большого Кремлевского дворца Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Сектор Газа. Демонстрация палестинцев после столкновений с израильской полицией в мечети Аль-Акса в Иерусалиме Фото: Reuters / Mohammed Salem Москва. Промывка фонтана «Дружба народов» на ВДНХ Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Следующая фотография 1 / 5 Дакар, Сенегал. Красная гвардия марширует на военном параде в честь Дня независимости страны Фото: Reuters / Zohra Bensemra Рязань. Премьер-министр России Михаил Мишустин осматривает производство на стекольном заводе Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Москва. Церемония вручения верительных грамот иностранными послами президенту России Владимиру Путину в Александровском зале Большого Кремлевского дворца Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Сектор Газа. Демонстрация палестинцев после столкновений с израильской полицией в мечети Аль-Акса в Иерусалиме Фото: Reuters / Mohammed Salem Москва. Промывка фонтана «Дружба народов» на ВДНХ Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото