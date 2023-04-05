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Коммерсантъ FM
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Фото дня: 5 апреля

Запоминающиеся кадры среды

Военный парад в Сенегале, рабочая поездка Михаила Мишустина в Рязань и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Дакар, Сенегал. Красная гвардия марширует на военном параде в честь Дня независимости страны

Дакар, Сенегал. Красная гвардия марширует на военном параде в честь Дня независимости страны

Фото: Reuters / Zohra Bensemra

Рязань. Премьер-министр России Михаил Мишустин осматривает производство на стекольном заводе

Рязань. Премьер-министр России Михаил Мишустин осматривает производство на стекольном заводе

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Москва. Церемония вручения верительных грамот иностранными послами президенту России Владимиру Путину в Александровском зале Большого Кремлевского дворца

Москва. Церемония вручения верительных грамот иностранными послами президенту России Владимиру Путину в Александровском зале Большого Кремлевского дворца

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Сектор Газа. Демонстрация палестинцев после столкновений с израильской полицией в мечети Аль-Акса в Иерусалиме

Сектор Газа. Демонстрация палестинцев после столкновений с израильской полицией в мечети Аль-Акса в Иерусалиме

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Москва. Промывка фонтана «Дружба народов» на ВДНХ

Москва. Промывка фонтана «Дружба народов» на ВДНХ

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

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Дакар, Сенегал. Красная гвардия марширует на военном параде в честь Дня независимости страны

Фото: Reuters / Zohra Bensemra

Рязань. Премьер-министр России Михаил Мишустин осматривает производство на стекольном заводе

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Москва. Церемония вручения верительных грамот иностранными послами президенту России Владимиру Путину в Александровском зале Большого Кремлевского дворца

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Сектор Газа. Демонстрация палестинцев после столкновений с израильской полицией в мечети Аль-Акса в Иерусалиме

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Москва. Промывка фонтана «Дружба народов» на ВДНХ

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

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