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Коммерсантъ FM
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Полиция задержала саратовцев по подозрению в мошенничестве с тендерами

Полиция задержала организованную группу по подозрению в мошенничестве в отношении российских бизнесменов. Об этом сообщает региональное управление МВД России. Оперативные мероприятия проводили сотрудники управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России совместно с коллегами из Саратовской области. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). На данный момент сообщается о 29 подозреваемых, однако в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области сообщили «Ъ», что их число может вырасти. То же касается и потерпевших. На данный момент их насчитывается порядка 100 человек; все они представители малого и среднего бизнеса из разных регионов России.

По информации правоохранителей, подозреваемые связывались с предпринимателями, представлялись сотрудниками крупной компании и предлагали участие в торгах за крупный подряд. Для участия якобы нужно было оформить сертификат — его стоимость достигала 50 тыс. руб. После сделки общение с контрагентом прекращалось.

Обыски прошли в нескольких офисах компании. Силовики сообщают, что изъяли порядка 300 сим-карт, 160 телефонов, банковские карты, а также более 7 млн руб. наличными. Задержанным избраны различные меры пресечения.

Никита Маркелов, Саратов

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