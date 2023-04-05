В каких странах высшие должностные лица подвергались уголовному преследованию после ухода с поста

4 апреля окружной судья Манхэттена официально предъявил экс-президенту США Дональду Трампу обвинения в «фальсификации деловой документации первой степени» по 34 эпизодам. Обвинение по каждому из них предполагает максимальное наказание в виде четырех лет тюремного заключения. Дональд Трамп далеко не единственный государственный лидер, который подвергся уголовному преследованию после ухода с должности. Как показало исследование американского интернет-издания Axios, начиная с 2000 года как минимум в 78 странах мира бывшие руководители имели неприятности с законом. При этом речь идет не только о странах третьего мира, но и о развитых демократиях. Среди подвергавшихся уголовному преследованию — экс-президенты Франции и Южной Кореи Николя Саркози и Пак Кын Хе, экс-премьер Пакистана Имран Хан. Экс-президент Бразилии Лула да Силва, отсидев в тюрьме, смог избраться на новый срок. Его аргентинскую коллегу Кристину Фернандес де Киршнер от отбытия наказания за деятельность во время президентства спасает пост вице-президента.

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Большая часть уголовных дел, по которым преследовались экс-лидеры, связана с коррупцией и/или незаконным финансированием избирательных кампаний. Исследователи не учитывали импичменты, обвинения международных судебных инстанций, а также неоднозначные случаи — когда уголовное преследование было следствием госпереворота.

О том, как раньше преследовали президентов США,— в справке «Ъ».