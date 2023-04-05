Сделки «Экологии Новосибирск» на 44 млн рублей признаны недействительными

Суд потребовал от ООО «Компания проектного финансирования» (КПФ, входит в группу «Вис») вернуть 44 млн руб. в конкурсную массу бывшего оператора по обращению с ТКО Новосибирской области - ООО «Экология Новосибирск».

Тем самым суд удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего должника об оспаривании трех сделок, совершенных в 2020 году: на 15,3 млн руб., 3,6 млн руб. и 20,3 млн руб., а также проценты за пользование чужими денежными средствами.

КПФ, по данным «СПАРК-Интерфакс», принадлежит 75% в банкротящейся «Экологии Новосибирск». Конкурсное производство в «Экологии Новосибирск» введено в марте 2023 года. В феврале 2023 года, когда компания была лишена статуса регоператора.

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