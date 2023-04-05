Red Wings запустит рейсы из Екатеринбурга в Караганду

Авиакомпания Red Wings запустит прямые из Екатеринбурга в Караганду (Казахстан) с 30 апреля, обратные рейсы — с 1 мая, указано на сайте авиаперевозчика. Полеты будут выполняться один раз в неделю: из Екатеринбурга — по воскресеньям, из Казахстана — по понедельникам. Стоимость билетов начинается от 11 055 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации на сайте аэропорта Кольцово, отправление из Екатеринбурга запланировано на 23:00, прибытие в Караганду — на 2:00. По обратному маршруту из Караганды отправление запланировано на 3:00, прибытие в Екатеринбург — на 4:00. Полеты будут осуществляться на самолетах Sukhoi Superjet 100 (вместимостью 100 кресел).

Напомним, ранее Red Wings запустила прямой рейс Махачкала — Екатеринбург. Вылеты будут осуществляться каждую неделю по средам и пятницам. С 3 мая Red Wings начнет летать по маршруту Екатеринбург – Горно-Алтайск. Рейсы будут выполняться два раза в неделю: по средам и субботам.

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Диана Сунагатуллина