Авиакомпания Red Wings запустила прямой рейс Махачкала — Екатеринбург. Вылеты будут осуществляться каждую неделю по средам и пятницам, указано на сайте перевозчика. Стоимость билетов в одну сторону начинается от 8,8 тыс. руб.

Расписание рейсов по средам (по местному времени):

вылет из аэропорта Махачкалы в 23:50, прибытие в Екатеринбург в 04:55 (в полете 3 часа 5 минут);

вылет из аэропорта Екатеринбурга в 11:20, прибытие в Махачкалу в 12:35 (в полете 3 часа 15 минут).

Расписание рейсов по пятницам (по местному времени):

вылет из аэропорта Махачкалы в 18:35, прибытие в Екатеринбург в 23:40 ( в полете 3 часа 5 минут);

вылет из аэропорта Екатеринбурга в 16:30, прибытие в Махачкалу в 17:45 (в полете 3 часа 15 минут).

С 3 мая Red Wings начнет летать по маршруту Екатеринбург – Горно-Алтайск. Рейсы будут выполняться два раза в неделю: по средам и субботам. Стоимость билета на сайте авиакомпании начинается от 5,4 тыс. руб.

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Полина Хабарова