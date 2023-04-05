Песков не исключил, что Лукашенко сегодня обсудит с Путиным свой мирный план по Украине

Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сегодня, 5 апреля, обсудит, в частности, общие озабоченности в сфере безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, могут также затронуть и предложение господина Лукашенко об объявлении перемирия на Украине.

«По всей видимости, Александр Григорьевич сам посчитает необходимым дать разъяснения на сей счет. Тогда, безусловно, они обменяются мнениями»,— рассказал представитель Кремля во время пресс-колла. Его спросили, будет ли обсуждаться мирный план президента Белоруссии по Украине в ходе встречи лидеров стран на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

При этом господин Песков подчеркнул, что разговор президентов в первую очередь будет посвящен двусторонним отношениям. «Это беседа в контексте подготовки к завтрашнему заседанию Высшего государственного совета Союзного государства. У нас общая пошаговая программа действий, у нас союзные программы. Помимо этого, конечно, это общая озабоченность по вопросам безопасности в связи с весьма и весьма враждебным для нас окружением»,— сказал он.

31 марта Александр Лукашенко в ходе выступления с посланием к Национальному собранию предложил формат немедленного перемирия на Украине. По его словам, боевые действия должны быть остановлены без права перемещения группировок войск и переброски оружия и техники. В Кремле после этого сказали, что он может «обстоятельно» обсудить эту тему с господином Путиным на сегодняшней встрече.

Подробности — в публикации «Ъ» «Хочешь Минска — готовься к войне».

Лаура Кеффер