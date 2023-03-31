Песков оценил предложение Лукашенко об объявлении перемирия на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин может обсудить с президентом Белоруссии Александром Лукашенко его предложение об объявлении перемирия в зоне военного конфликта на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Инициатива господина Лукашенко предусматривает немедленное прекращение огня между сторонами конфликта, а также запрет на перемещение войск и военной техники в зоне боевых действий.

По словам Дмитрия Пескова, господа Путин и Лукашенко могут затронуть тему о перемирии на Украине на следующей неделе в ходе заседания Высшего государственного совета союзного государства России и Белоруссии.

«Это даст возможность президентам еще раз обстоятельно поговорить друг с другом, наверняка, будут и эту тему обсуждать»,— подчеркнул пресс-секретарь президента РФ в ходе пресс-колла.

31 марта Александр Лукашенко, выступая с посланием Национальному собранию, предложил формат немедленного перемирия на Украине. По его словам, боевые действия должны быть остановлены без права перемещения группировок войск и переброски оружия и техники.

В феврале господин Лукашенко рассказывал, что уже предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому заключить мирный договор с Россией без предварительных условий. Он мотивировал это тем, что «если в мире начнется новый военный конфликт, про Украину все забудут».

Подробнее о том, что происходит после ввода российский войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов