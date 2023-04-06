ЕвроХим увеличил запасы сильвинита

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Кравцова Фото: Екатерина Кравцова

Усольский калийный комбинат ЕвроХима в Пермском крае завершил геологоразведочные работы Белопашнинского участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. По материалам проведенных работ Государственная комиссия Министерства природных ресурсов и экологии РФ утвердила прирост запасов сильвинита предприятия на 55% от имеющихся.

В ходе проведения геологоразведочных работ, начиная с 2016 года, на участке было пробурено 15 поисково-оценочных и разведочных скважин. Полученные геологические данные будут использованы для обеспечения безопасности при проведении горных работ.

Сегодня Усольский калийный комбинат выпускает более 2,4 млн тонн хлористого калия в год. Предприятие отрабатывает Палашерский участок и часть Балахонцевского участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае. C учетом новых данных по Белопашнинскому участку, суммарные запасы калийных солей позволят продлить работу рудника предприятия на 25 лет.

В настоящее время ведется проектирование строительства второй очереди предприятия. Разработкой проекта по отработке шахтного поля занимаются специалисты проектного института ЕвроХима – «ПроТех Инжиниринг».

АО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» создана российским предпринимателем и меценатом Андреем Мельниченко в 2001 году. За годы своей работы компания стала крупнейшим в России производителем минеральных удобрений и вошла в пятёрку крупнейших мировых производителей удобрений. АО «МХК «ЕвроХим» управляет российскими активами EuroChem Group AG, одного из ведущих производителей азотных, фосфорных и калийных удобрений в мире. Деятельность компании включает добычу полезных ископаемых, а также производство и дистрибуцию удобрений. Компания завершает реализацию стратегических инвестиционных проектов по производству калия на Усольском калийном комбинате (Пермский край) и предприятии «ЕвроХим-ВолгаКалий» (Волгоградская обл.). Штат сотрудников – более 26 000 человек по всему миру.

ООО «ЕвроХим-УКК»