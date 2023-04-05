Более 200 устройств для добычи криптовалюты обнаружили правоохранители на одном из производств в Иркутской области

Правоохранительные органы Иркутской области пресекли деятельность нелегальной майнинг фермы. Оборудование владелец предприятия разместил в нежилом помещении одной их производственных площадок. Всего полицейскими изъято более 200 устройств для добычи криптовалюты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

С заявлением о нелегальном потреблении электричества одной из производственных площадок в полицию обратились энергетики. Как выяснили в ходе проверки оперативники, майнинг ферму под видом оказания телекоммуникационных услуг установил 34-летний местный житель. Ущерб, причиненный энергетикам, составил свыше 6 млн руб., а объем потребленной электроэнергии превысил 1,5 млн кВтч.

По факту причинения имущественного ущерба полицейскими возбуждено уголовно дело. Расследование взяла на контроль прокуратура Иркутской области.

В марте полицейские Иркутской области выявили незаконную майнинговую ферму в коровнике. В загонах и гараже крестьянско-фермерского хозяйства было обнаружено более 60 единиц оборудования для добычи криптовалюты. В это же время нелегальную майнинговую ферму правоохранители обнаружили на чердаке школы в Иркутской области.

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Лолита Белова