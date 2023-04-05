В 2023 году ВТБ может побить рекорд по прибыли 2021 года

По итогам первого квартала 2023 года группа ВТБ заработала 140 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, следует из раскрытия предварительных результатов. В этому сумму вошел разовый доход от консолидации РНКБ в группу ВТБ (31 млрд руб.), сообщил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Банка ВТБ Фото: пресс-служба Банка ВТБ

Кроме того, положительному результату способствовало и ослабление курса российской валюты с начала года более чем на 10%. «Это обратная сторона той волатильности, которая нам приносила убыток в 2022 году, а будет приносить прибыль, и приносит, в 2023 году», — пояснил топ-менеджер. Переоценка «в плюс» открытой валютной позиции дала более 50 млрд руб.

За январь-февраль 2023 года чистая прибыль группы по МСФО составила 91,7 млрд руб. против чистого убытка в 78,1 млрд руб. за январь-февраль 2022 года. Возврат на капитал составил 36%. Чистые процентные доходы группы выросли на 1,5% до 112,8 млрд руб., чистые комиссионные доходы — на 7% до 25,9 млрд руб. Чистая процентная маржа составила 3,1% против 3,7% за аналогичной период прошлого года и против 1,8% в целом за 2022 год. Восстановление чистой процентной маржи «обусловлено снижением стоимости фондирования», пояснили в банке. При этом расходы на персонал и административные расходы по итогам первых двух месяцев 2023 года выросли на 17,9% до 53,4 млрд руб. «ввиду влияния консолидации» банка «ФК Открытие». К началу 2023 года активы группы в годовом выражении выросли на 17,1% до 24,4 трлн руб. Группа «ФК Открытие» принесла 4 трлн руб. активов.

Восстановление прибыли в начале года, по оценке господина Пьянова, позволяет говорить о том, что 2023 год для группы ВТБ с учетом консолидации «ФК Открытие» и РНКБ имеет все шансы не только повторить рекорд 2021 года (свыше 327 млрд руб. чистой прибыли), но и побить его.

Подробнее — в материале «Ъ» «ВТБ отчитался за потери всего сектора».

Ольга Шерункова