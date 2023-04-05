Как на Госсовете делили «плату за выход» иностранцев с рынка

Для финансовой поддержки промпредприятий предлагается де-факто продолжать госинвестиции — докапитализировать региональные фонды развития промышленности на 100 млрд руб. (сейчас 62 млрд руб.) из ФНБ — с идеей согласился и Владимир Путин, поручив правительству проработать ее,— а также направить в промсектор «плату за выход» иностранных компаний с российского рынка (см. “Ъ” от 29 марта).

Сейчас, как отметил Денис Мантуров, уже принято решение об увеличении доли федерального фонда развития промышленности в совместных с регионами программах с 70% до 90% и повышении потолка займов вдвое — до 200 млн руб. Впрочем, на «плату за выход» у вице-премьера взгляды шире — по его словам, она может использоваться не только для «дофинансирования» региональных фондов, но и для увеличения расходов на НИОКР и «обратный инжиниринг» (попытки произвести собственную продукцию по западным образцам).

Однако вопрос потребует согласования с Минфином — говоря о «дополнительных финансах», его глава Антон Силуанов напомнил, что на поддержку промышленности в бюджете уже заложено по 700 млрд руб. в год и есть «возможность поманеврировать».

Евгения Крючкова