Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Как на Госсовете делили «плату за выход» иностранцев с рынка

Для финансовой поддержки промпредприятий предлагается де-факто продолжать госинвестиции — докапитализировать региональные фонды развития промышленности на 100 млрд руб. (сейчас 62 млрд руб.) из ФНБ — с идеей согласился и Владимир Путин, поручив правительству проработать ее,— а также направить в промсектор «плату за выход» иностранных компаний с российского рынка (см. “Ъ” от 29 марта).

Сейчас, как отметил Денис Мантуров, уже принято решение об увеличении доли федерального фонда развития промышленности в совместных с регионами программах с 70% до 90% и повышении потолка займов вдвое — до 200 млн руб. Впрочем, на «плату за выход» у вице-премьера взгляды шире — по его словам, она может использоваться не только для «дофинансирования» региональных фондов, но и для увеличения расходов на НИОКР и «обратный инжиниринг» (попытки произвести собственную продукцию по западным образцам).

Однако вопрос потребует согласования с Минфином — говоря о «дополнительных финансах», его глава Антон Силуанов напомнил, что на поддержку промышленности в бюджете уже заложено по 700 млрд руб. в год и есть «возможность поманеврировать».

Евгения Крючкова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...