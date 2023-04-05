Атом американской мечты

Минэнерго США считает, что в стране необходимо построить 200 ГВт новой атомной генерации к 2050 году для обнуления вредных выбросов в атмосферу. На строительство новых АЭС, по оценкам министерства, потребуется более $700 млрд. Для достижения цели стране нужно запускать по 13 ГВт АЭС в год, хотя в США уже долгие годы не ведется активного строительства новых станций. Зарубежные аналитики называют выпуск доклада «абсурдным и безответственным» поступком, поскольку выполнить план невозможно. На строительство такого объема станций, по их оценкам, потребуется около $3 трлн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Минэнерго США опубликовало амбициозный доклад о сценариях развития атомной генерации. Для достижения нулевого уровня вредных выбросов, по оценкам министерства, в стране необходимо построить около 200 ГВт новых АЭС к 2050 году. Сейчас в США — 94,7 ГВт АЭС. Их доля в выработке — 19,6%. Увеличение атомной мощности в три раза необходимо для более устойчивой работы ВИЭ.

Общая стоимость программы строительства 200 ГВт новых станций может составить более $700 млрд, следует из доклада. Авторы ориентируются на оценочный удельный CAPEX головной станции в $6,2 тыс. за 1 кВт, а серийной станции — в $3,6 тыс. за 1 кВт. При этом оценочная стоимость выработки головного блока — $109 за 1 МВт•ч, а серийного — $66. Причем выработка серийной ВИЭ-станции с накопителями составляет $69, а газовой ТЭС с системой хранения углекислого газа — $63.

Минэнерго США упоминает в докладе как строительство больших блоков АЭС (более 1 ГВт), так и малых реакторов до 300 МВт. Запускать новые АЭС необходимо с 2030 года, а с 2040 года вводить ежегодно по 13 ГВт. Если задержаться хотя бы на пять лет, то затраты вырастут в полтора раза. Причем АЭС можно расположить на площадках закрытых угольных станций (157 угольных ТЭС в США уже выведены). Авторы доклада предупреждают, что их модельные оценки предназначены лишь для обсуждения с инвесторами и экспертами, а не являются стратегическими планами Минэнерго.

При увеличении парка АЭС резко вырастут и потребности страны в ядерном топливе. Так, для новых станций потребуется дополнительно 50 тыс. тонн закиси-окиси урана в год, 65 тыс. тонн гексафторида урана (сырье для обогащения), а также увеличение мощности обогащения на 30 млн единиц работ разделения (ЕРР). Кроме того, нужно решить проблему с отсутствием мощностей для обогащения урана до 19,75% (HALEU) для малых реакторов. Сейчас США практически не добывают и не перерабатывают уран внутри страны, а один из основных поставщиков урана, а также услуг по конверсии и обогащению — Россия (см. “Ъ” от 27 октября 2022 года).

Аналитик Стефани Кук в своей колонке в Energy Intelligence назвала выпуск доклада Минэнерго США «абсурдным и безответственным» поступком. У США больше нет полноценной цепочки поставок оборудования для крупномасштабных ядерных проектов, а стоимость строительства новых энергоблоков, по ее оценкам, превысит $3 трлн. «Энергетическое ведомство до сих пор живет в ядерно-центричной парадигме и совершенно отстало от жизни»,— пишет она.

США последние годы не ведет активного строительства АЭС. Удельная стоимость двух энергоблоков Vogtle на 2,5 ГВт, строящихся уже десять лет, составила около $17,5 тыс. за 1 кВт, отмечает госпожа Кук. Американская компания NuScale, разрабатывающая малый реактор на 77 МВт, в марте резко увеличила оценки по стоимости шести модулей до $9,3 млрд, то есть до $19 тыс. за 1 кВт, что уже дороже Vogtle.

Олег Дудихин из Kept считает, что планы строительства свыше 200 ГВт к 2050 году «выглядят весьма амбициозно, особенно в части выхода на темп сооружения 13 ГВт новых АЭС в год к 2040 году». При этом объем инвестиций на уровне $700 млрд выглядит недостаточным даже с учетом постепенного снижения стоимости АЭС при переходе от первых образцов (FOAK) к серийным (NOAK), отмечает аналитик. Оцениваемая целевая величина капитальных затрат примерно в $3,6 тыс. за 1 кВт крайне оптимистична и сопоставима со стоимостью сооружения современных блоков АЭС большой мощности, технология и стоимость строительства которых уже оптимизирована. Олег Дудихин ожидает, что реальная цифра удельных капитальных затрат в итоге будет в 2–2,5 раза выше.

Полина Смертина, Наталья Скорлыгина