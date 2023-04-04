Акции набухли от нефтедолларов

Индекс Московской биржи обновил годовой максимум, поднимаясь выше уровня 2500 пунктов. Оптимизму инвесторов способствует рост цен на нефть и укрепление доллара в России, что положительно сказывается на финансовых показателях экспортно ориентированных компаний. Причем вырос и объем торгов, а также операции с акциями «Газпрома» и ВТБ, которые до последнего времени заметно отставали от лидера в лице Сбербанка. Эксперты полагают, что рынок сможет закрепиться выше уровня 2500 пунктов и даже дорасти до 2800 пунктов, но при условии сохранения нынешнего информационного фона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Индекс Московской биржи 4 апреля впервые с апреля прошлого года поднялся выше уровня 2500 пунктов. В ходе торгов он вырастал на 1,5%, до отметки 2511,49 пункта, максимума с 14 апреля 2022 года. Даже с учетом коррекции во второй половине дня (индекс закрылся на отметке 2480,45 пункта) за две с половиной недели он прибавил почти 10%.

Торги проходили при высокой активности инвесторов. Объем торгов акциями, входящих в расчет индекса Московской биржи, превысил 61 млрд руб., что на 27% выше значения понедельника.

Текущее движение рынка происходило на фоне роста цен на нефть после решения стран ОПЕК+ дополнительно сократить добычу сырья (см. “Ъ” от 4 апреля).

По данным Investing.com, во вторник цена североморской нефти на спот-рынке достигала отметки $86,37 за баррель, что на 1,4% выше значения закрытия понедельника и на 7,6% выше конца прошлой недели.

«Цена ближайшего фьючерса на Brent вернулась к уровням начала марта, не исключено, что поддержание высокого уровня цен будет способствовать и снижению дисконта на российскую нефть, что положительно скажется на доходах российских экспортеров»,— отмечает аналитик «КСП Капитал Управление активами» Михаил Беспалов.

Эффект растущих цен на нефть для фондового рынка усиливался слабостью курса рубля, так как ведет к росту доходности экспортно ориентированных компаний. Во вторник курс доллара на Московской бирже достиг максимальной отметки с 19 апреля прошлого года, 79,6 руб./$, а по итогам торгов составил 79,52 руб./$. Это на 78 коп. выше значений закрытия понедельника и почти на 2 руб.— конца прошлой недели.

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Текущее ослабление рубля, считает главный аналитик ПСБ Денис Попов, связано с локальными диспропорциями спроса и предложения валюты. «Причиной может быть повышенный спрос на валюту со стороны крупного участника рынка или временное ослабление притока экспортной выручки»,— отмечает он.

На общем фоне выделяли акции ВТБ и «Газпрома», в течение дня их котировки поднимались на 5% и 3,2%, а по итогам дня остановились на отметках на 0,6% и 1% выше значений закрытия понедельника. При этом объемы торгов оказались выше, чем у Сбербанка, хотя ранее в разы уступали им. По данным Московской биржи, объем торгов акциями ВТБ превысил 9 млрд руб., «Газпрома» — 12 млрд руб.

По мнению управляющего директора департамента по работе с акциями УК «Система Капитал» Константина Асатурова, позитивом для акций ВТБ стали комментарии менеджмента о рекордной прибыли банка по итогам первого квартала 2023 года, что повышает вероятность щедрых дивидендных выплат. «Акции газовой компании до сих пор находятся в числе аутсайдеров с начала года, и их последнее движение скорее связано с техническим ростом вслед за широким рынком»,— считает он.

При сохранении «благоприятного внешнего и внутреннего фона» рост рынка может продолжиться, но не сразу.

По мнению портфельного управляющего УК «Тринфико» Юрия Гроссмана, уровень 2500 пунктов может оказаться для индекса Московской биржи значимым уровнем сопротивления, поэтому индекс с высокой вероятностью даже при наличии положительной конъюнктуры может несколько раз скорректироваться. «Если банковский кризис в Европе и США не разовьется в глобальную рецессию, мы можем увидеть рост индекса в течение следующих шести месяцев до 2600–2800 пунктов»,— считает он.

Однако динамику ограничивают геополитические факторы. «Мы видели, как повлияло на рынок объявление частичной мобилизации в сентябре прошлого года»,— подчеркивает Михаил Беспалов. Он допускает рост волатильности «в случае эскалации ситуации или объявления новых санкций, значимых для экономики».

Виталий Гайдаев