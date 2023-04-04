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Коммерсантъ FM
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ФСБ сообщила о задержании супругов в Нижнем Тагиле по подозрению в шпионаже в пользу Украины

Семейную пару в Нижнем Тагиле задержали за шпионаж в пользу Украины на предприятии оборонно-промышленного комплекса. Их арестовали по статье о госизмене (ст. 275 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Свердловской области.

«В результате спецоперации в Нижнем Тагиле задержаны двое граждан России, передавших в адрес спецслужб Украины за денежное вознаграждение сведения военно-технического характера, которые могут быть использованы против Вооруженных сил РФ в условиях проведения специальной военной операции»,— сказано в сообщении ФСБ.

Оперативники провели обыск по месту жительства супругов. Как утверждают в ФСБ, у арестованных изъяли «предметы шпионской деятельности».

ФСБ также опубликовало видео с допросом арестованных. На видео женщина говорит, что признает передачу чертежей в адрес спецслужб Украины. По ее словам, за это она получила около 100 тыс. руб.

На прошлой неделе, 29 марта, в Екатеринбурге арестовали журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича. Против него возбудили уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК РФ), ему грозит до 20 лет лишения свободы. ФСБ считает, что господин Гершкович «по заданию США занимался сбором сведений об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, которые составляют гостайну». 30 марта Эвана Гершковича арестовали в Москве до 29 мая, он находится в СИЗО «Лефортово».

О работе Эвана Гершковича — в материале «Ъ» «Американец, много ездивший по России».

Олеся Павленко

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