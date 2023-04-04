США ликвидировали лидера ИГ в Сирии

Американские военные ликвидировали в Сирии одного из главарей террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Отмечается, что Халед Айяд Ахмад аль-Джабури отвечал за подготовку терактов в Европе. В том числе ему приписывают организацию нападения в Париже в 2015 году. Впрочем, никто не испытывает иллюзий в связи со смертью очередного террориста. В Вашингтоне признают, что это лишь на время создаст для группировки сложности при планировании атак за пределами Ближнего Востока. При этом остальные присутствующие в Сирии внешние силы убеждают США покинуть эту страну и обвиняют их в сотрудничестве с террористами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Американские военные на базе в северо-восточной Сирии

Фото: Darko Bandic / AP Американские военные на базе в северо-восточной Сирии

Фото: Darko Bandic / AP

«3 апреля силы центрального командования ВС США (CENTCOM) нанесли удар по Сирии, ликвидировав высокопоставленного лидера ИГ Халеда Айяда Ахмада аль-Джабури»,— говорится в опубликованном в ночь на вторник заявлении CENTCOM. Отмечается, что террорист «отвечал за планирование атак в Европе и разрабатывал организационную структуру ИГ».

Это уже не первая операция США против лидеров «Исламского государства» в Сирии. Самой громкой была ликвидация первого эмира ИГ Абу Бакра аль-Багдади в 2019 году, а в 2022 году — в феврале и ноябре — такая же участь постигла его преемников.

Подробности последней операции CENTCOM не сообщает, но, согласно информации близкого к сирийской оппозиции Центра по мониторингу за правами человека в Сирии («Обсерватория»), главарь ИГ был убит в результате атаки беспилотника в провинции Идлиб, когда он ехал по дороге из одного населенного пункта в другой.

Утверждается, что боевик прибыл в Идлиб десять дней назад. Согласно распространенной в арабских СМИ информации, Халед Айяд Ахмад аль-Джабури родился в Дейр-эз-Зоре на востоке Сирии и отвечал в ИГ за проведение зарубежных операций. Он руководил вербовкой террористов и их обучением. В частности, ему приписывают организацию терактов в Париже в ноябре 2015 года, жертвами которых стали 130 человек, в Ницце в июле 2016 года, когда погибли 86 человек, а также в Бельгии и Испании.

В CENTCOM уточнили, что никто из гражданских лиц во время атаки не пострадал. В документе также подчеркивается, что смерть Халеда Айяда Ахмада аль-Джабури «временно нарушает способности группировки планировать внешние атаки». В то же время американские военные признают, что «ИГ продолжает представлять угрозу» и, несмотря на ослабление своей структуры, «по-прежнему способна проводить операции в регионе, а также может стремиться нанести удары за пределами Ближнего Востока». В связи с этим CENTCOM заявило, что продолжит проводить операции против ИГ в Ираке и Сирии вместе со своими партнерами.

Напомним, что США возглавили силы международной коалиции для борьбы с ИГ в 2014 году. В декабре 2021 года в Ираке осталось около 2,5 тыс. американских военных, и их миссия была переформатирована во вспомогательную и учебную.

В Сирии около тысячи американцев. Они находятся на северо-востоке, в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где оказывают поддержку контролирующим эти районы «Сирийским демократическим силам» (SDF), костяк которых составляют курды.

У американцев есть разрешение на пребывание в Ираке, но официальный Дамаск им такого права не давал. Напротив, сирийские власти постоянно требуют ухода американских военных. Москва их в этом поддерживает. Тем более что в последнее время ИГ заметно активизировалось. По данным «Обсерватории», различные ячейки ИГ провели с начала года 41 операцию только в районах, подконтрольных SDF. Там же в марте было 13 терактов. Регулярно появляются новости о терактах ИГ и на территории, которую контролируют сирийские власти.

В адрес США со стороны Дамаска и Москвы постоянно звучат обвинения в оккупации, краже нефти, а также поддержке террористов.

Так, две недели назад директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что США намерены использовать подконтрольные им исламистские группировки в Сирии для подрыва позиций законного правительства этой страны. Утверждается, что американцы и их союзники ведут опосредованную работу с подпольными формированиями ИГ. «Игиловцам поручено разжигать боевые действия на сирийском юго-западе (провинции Эс-Сувейда и Деръа), в центральной части страны (Хомс) и к востоку от реки Евфрат (Ракка, Дейр-эз-Зор). Для этого планируется сформировать несколько отрядов радикалов общей численностью около 300 человек. После спецподготовки они будут задействованы в нападениях на военные объекты Сирии и Ирана»,— сообщили в пресс-бюро СВР со ссылкой на слова господина Нарышкина.

В ведомстве также отмечали, что террористов планируют использовать и в районе Дамаска, «в том числе для похищений российских и иранских военнослужащих». Ранее в СВР заявляли, что США привлекают боевиков ИГ для участия в боевых действиях на Украине против российской армии. В арабской прессе действительно периодически появляется информация о переброске на Украину из Сирии иностранных наемников, в том числе воевавших там чеченцев, но прямых указаний на то, что к этому причастны США, нет.

Турция тоже недовольна присутствием США в Сирии. Ей мешает поддержка Вашингтоном входящих в SDF курдских «Отрядов народной самообороны», которых Анкара причисляет к террористам за их связи с Рабочей партией Курдистана.

Только десять дней назад официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что США используют борьбу с ИГ как предлог для присутствия своих войск на севере Сирии. «Они (американцы.— “Ъ”) пытаются быть фактором, который нарушит баланс российского и иранского военного присутствия в Сирии. ИГ — это всего лишь предлог»,— заявил он в интервью турецкому телеканалу NTV.

Марианна Беленькая