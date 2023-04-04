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Коммерсантъ FM
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США ликвидировали лидера ИГ в Сирии

Но благодарности за борьбу с терроризмом они не услышат

Американские военные ликвидировали в Сирии одного из главарей террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Отмечается, что Халед Айяд Ахмад аль-Джабури отвечал за подготовку терактов в Европе. В том числе ему приписывают организацию нападения в Париже в 2015 году. Впрочем, никто не испытывает иллюзий в связи со смертью очередного террориста. В Вашингтоне признают, что это лишь на время создаст для группировки сложности при планировании атак за пределами Ближнего Востока. При этом остальные присутствующие в Сирии внешние силы убеждают США покинуть эту страну и обвиняют их в сотрудничестве с террористами.

Американские военные на базе в северо-восточной Сирии

Американские военные на базе в северо-восточной Сирии

Фото: Darko Bandic / AP

Американские военные на базе в северо-восточной Сирии

Фото: Darko Bandic / AP

«3 апреля силы центрального командования ВС США (CENTCOM) нанесли удар по Сирии, ликвидировав высокопоставленного лидера ИГ Халеда Айяда Ахмада аль-Джабури»,— говорится в опубликованном в ночь на вторник заявлении CENTCOM. Отмечается, что террорист «отвечал за планирование атак в Европе и разрабатывал организационную структуру ИГ».

Это уже не первая операция США против лидеров «Исламского государства» в Сирии. Самой громкой была ликвидация первого эмира ИГ Абу Бакра аль-Багдади в 2019 году, а в 2022 году — в феврале и ноябре — такая же участь постигла его преемников.

Подробности последней операции CENTCOM не сообщает, но, согласно информации близкого к сирийской оппозиции Центра по мониторингу за правами человека в Сирии («Обсерватория»), главарь ИГ был убит в результате атаки беспилотника в провинции Идлиб, когда он ехал по дороге из одного населенного пункта в другой.

Утверждается, что боевик прибыл в Идлиб десять дней назад. Согласно распространенной в арабских СМИ информации, Халед Айяд Ахмад аль-Джабури родился в Дейр-эз-Зоре на востоке Сирии и отвечал в ИГ за проведение зарубежных операций. Он руководил вербовкой террористов и их обучением. В частности, ему приписывают организацию терактов в Париже в ноябре 2015 года, жертвами которых стали 130 человек, в Ницце в июле 2016 года, когда погибли 86 человек, а также в Бельгии и Испании.

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В CENTCOM уточнили, что никто из гражданских лиц во время атаки не пострадал. В документе также подчеркивается, что смерть Халеда Айяда Ахмада аль-Джабури «временно нарушает способности группировки планировать внешние атаки». В то же время американские военные признают, что «ИГ продолжает представлять угрозу» и, несмотря на ослабление своей структуры, «по-прежнему способна проводить операции в регионе, а также может стремиться нанести удары за пределами Ближнего Востока». В связи с этим CENTCOM заявило, что продолжит проводить операции против ИГ в Ираке и Сирии вместе со своими партнерами.

Напомним, что США возглавили силы международной коалиции для борьбы с ИГ в 2014 году. В декабре 2021 года в Ираке осталось около 2,5 тыс. американских военных, и их миссия была переформатирована во вспомогательную и учебную.

В Сирии около тысячи американцев. Они находятся на северо-востоке, в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где оказывают поддержку контролирующим эти районы «Сирийским демократическим силам» (SDF), костяк которых составляют курды.

У американцев есть разрешение на пребывание в Ираке, но официальный Дамаск им такого права не давал. Напротив, сирийские власти постоянно требуют ухода американских военных. Москва их в этом поддерживает. Тем более что в последнее время ИГ заметно активизировалось. По данным «Обсерватории», различные ячейки ИГ провели с начала года 41 операцию только в районах, подконтрольных SDF. Там же в марте было 13 терактов. Регулярно появляются новости о терактах ИГ и на территории, которую контролируют сирийские власти.

В адрес США со стороны Дамаска и Москвы постоянно звучат обвинения в оккупации, краже нефти, а также поддержке террористов.

Так, две недели назад директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что США намерены использовать подконтрольные им исламистские группировки в Сирии для подрыва позиций законного правительства этой страны. Утверждается, что американцы и их союзники ведут опосредованную работу с подпольными формированиями ИГ. «Игиловцам поручено разжигать боевые действия на сирийском юго-западе (провинции Эс-Сувейда и Деръа), в центральной части страны (Хомс) и к востоку от реки Евфрат (Ракка, Дейр-эз-Зор). Для этого планируется сформировать несколько отрядов радикалов общей численностью около 300 человек. После спецподготовки они будут задействованы в нападениях на военные объекты Сирии и Ирана»,— сообщили в пресс-бюро СВР со ссылкой на слова господина Нарышкина.

В ведомстве также отмечали, что террористов планируют использовать и в районе Дамаска, «в том числе для похищений российских и иранских военнослужащих». Ранее в СВР заявляли, что США привлекают боевиков ИГ для участия в боевых действиях на Украине против российской армии. В арабской прессе действительно периодически появляется информация о переброске на Украину из Сирии иностранных наемников, в том числе воевавших там чеченцев, но прямых указаний на то, что к этому причастны США, нет.

Турция тоже недовольна присутствием США в Сирии. Ей мешает поддержка Вашингтоном входящих в SDF курдских «Отрядов народной самообороны», которых Анкара причисляет к террористам за их связи с Рабочей партией Курдистана.

Только десять дней назад официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что США используют борьбу с ИГ как предлог для присутствия своих войск на севере Сирии. «Они (американцы.— “Ъ”) пытаются быть фактором, который нарушит баланс российского и иранского военного присутствия в Сирии. ИГ — это всего лишь предлог»,— заявил он в интервью турецкому телеканалу NTV.

Марианна Беленькая

Фотогалерея

Семь лет террористическим атакам «Исламского государства» в Париже

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Теракты осуществляли три скоординированные группы: подорвавшиеся у входов на стадион Stade de France смертники; боевики, расстрелявшие посетителей баров и ресторанов в центре Парижа; и террористы, захватившие заложников в концертном зале Bataclan

Теракты осуществляли три скоординированные группы: подорвавшиеся у входов на стадион Stade de France смертники; боевики, расстрелявшие посетителей баров и ресторанов в центре Парижа; и террористы, захватившие заложников в концертном зале Bataclan

Фото: AP / Christophe Ena

Атаки начались со взрыва у входа на стадион Stade de France в 21:20 во время товарищеского матча между Францией и Германией, зрителем которого в том числе был президент Франции Франсуа Олланд. Жертвой террориста-смертника стал один человек

Атаки начались со взрыва у входа на стадион Stade de France в 21:20 во время товарищеского матча между Францией и Германией, зрителем которого в том числе был президент Франции Франсуа Олланд. Жертвой террориста-смертника стал один человек

Фото: AP / Michel Euler

Второй террорист-смертник подорвал себя у стадиона через 10 минут после первого, никто кроме него самого не пострадал. Президента Франции и еще нескольких высокопоставленных чиновников эвакуировали сразу после второго взрыва, но большинство зрителей ни о чем не подозревали до середины второго тайма

Второй террорист-смертник подорвал себя у стадиона через 10 минут после первого, никто кроме него самого не пострадал. Президента Франции и еще нескольких высокопоставленных чиновников эвакуировали сразу после второго взрыва, но большинство зрителей ни о чем не подозревали до середины второго тайма

Фото: AP / Christophe Ena

Третий взрыв раздался у стадиона в 21:53. После этого зрителям матча начали приходить сообщения о взрывах у входов, началась паника

Третий взрыв раздался у стадиона в 21:53. После этого зрителям матча начали приходить сообщения о взрывах у входов, началась паника

Фото: AP / Michel Euler

Атаку в центре Парижа террористы начали в 21:25, выпустив очереди из АК-47 по посетителям бара Carillon и азиатского ресторана Petit Cambodge на углу улицы Алибер. 15 человек погибли

Атаку в центре Парижа террористы начали в 21:25, выпустив очереди из АК-47 по посетителям бара Carillon и азиатского ресторана Petit Cambodge на углу улицы Алибер. 15 человек погибли

Фото: Reuters / Philippe Wojazer

Следующими жертвами террористов стали посетители бара Bonne Biere на улице Фонтан-О-Руа — пять человек погибли. В 21:39 боевики открыли огонь по гостям ресторана Belle Equipe на улице Шаронн: 19 погибших. Около 21:40 один из террористов подорвал себя в ресторане Voltaire на бульваре Вольтера, серьезно ранив посетителя

Следующими жертвами террористов стали посетители бара Bonne Biere на улице Фонтан-О-Руа — пять человек погибли. В 21:39 боевики открыли огонь по гостям ресторана Belle Equipe на улице Шаронн: 19 погибших. Около 21:40 один из террористов подорвал себя в ресторане Voltaire на бульваре Вольтера, серьезно ранив посетителя

Фото: Reuters / Christian Hartmann

Террористы стреляли в окрестностях канала Сен-Мартен — одного из любимых мест парижан, особенно многолюдного в пятницу вечером, когда случился теракт

Террористы стреляли в окрестностях канала Сен-Мартен — одного из любимых мест парижан, особенно многолюдного в пятницу вечером, когда случился теракт

Фото: Reuters / Philippe Wojazer

В 21:40 по местному времени боевики ворвались в концертный зал Bataclan, где находились 1,5 тыс. человек, пришедших на концерт американской рок-группы Eagles of Death Metal. С криками «Это за Сирию!» нападавшие открыли огонь по разбегавшимся людям. Часть посетителей концерта не успели покинуть здание и оказались в заложниках

В 21:40 по местному времени боевики ворвались в концертный зал Bataclan, где находились 1,5 тыс. человек, пришедших на концерт американской рок-группы Eagles of Death Metal. С криками «Это за Сирию!» нападавшие открыли огонь по разбегавшимся людям. Часть посетителей концерта не успели покинуть здание и оказались в заложниках

Фото: Reuters / Christian Hartmann

Террористы не пытались вступать в переговоры с властями, убивая людей, поэтому через два часа спецназ принял решение о штурме и освободил выживших заложников. В концертном зале Bataclan террористами были убиты 89 человек, десятки получили ранения разной степени тяжести

Террористы не пытались вступать в переговоры с властями, убивая людей, поэтому через два часа спецназ принял решение о штурме и освободил выживших заложников. В концертном зале Bataclan террористами были убиты 89 человек, десятки получили ранения разной степени тяжести

Фото: Reuters / Christian Hartmann

Во Франции были объявлены трехдневный траур и чрезвычайное положение, введен контроль на границах. В Париж были дополнительно мобилизованы 1,5 тыс. военнослужащих

Во Франции были объявлены трехдневный траур и чрезвычайное положение, введен контроль на границах. В Париж были дополнительно мобилизованы 1,5 тыс. военнослужащих

Фото: Reuters / Philippe Wojazer

Президент Франции Франсуа Олланд в телеобращении к нации заявил, что теракты осуществили боевики «Исламского государства» (ИГ; террористическая организация, запрещена в РФ): «Это акт войны, и за этим нападением стоит террористическая армия, ИГ, джихадисты, которые выступили против Франции, против ценностей, которые мы защищаем по всему миру»

Президент Франции Франсуа Олланд в телеобращении к нации заявил, что теракты осуществили боевики «Исламского государства» (ИГ; террористическая организация, запрещена в РФ): «Это акт войны, и за этим нападением стоит террористическая армия, ИГ, джихадисты, которые выступили против Франции, против ценностей, которые мы защищаем по всему миру»

Фото: AP / Kamil Zihnioglu

После заявления президента Франции ИГ взяло на себя ответственость за террористическую атаку. В распространенных текстовом заявлении и видео группировка сообщила, что Франция ответила за авиаудары по ИГ в Сирии и остается главной мишенью для атак: «Пока вы продолжаете бомбить, вы не будете жить в мире. Вы будете бояться даже сходить на рынок»

После заявления президента Франции ИГ взяло на себя ответственость за террористическую атаку. В распространенных текстовом заявлении и видео группировка сообщила, что Франция ответила за авиаудары по ИГ в Сирии и остается главной мишенью для атак: «Пока вы продолжаете бомбить, вы не будете жить в мире. Вы будете бояться даже сходить на рынок»

Фото: AP / Jacques Brinon

Террористическая атака стала крупнейшей по числу жертв за всю историю Франции. 14 июля 2016 года ИГ устроило во Франции еще один крупный теракт: 87 человек погибли при наезде грузовика на толпу людей в Ницце

Террористическая атака стала крупнейшей по числу жертв за всю историю Франции. 14 июля 2016 года ИГ устроило во Франции еще один крупный теракт: 87 человек погибли при наезде грузовика на толпу людей в Ницце

Фото: Reuters / Benoit Tessier

Семь террористов, осуществлявших атаку в Париже, погибли непосредственно при теракте, еще двое — во время спецоперации полиции в Сен-Дени через несколько дней, в том числе организатор серии атак Абдельхамид Абауд

Семь террористов, осуществлявших атаку в Париже, погибли непосредственно при теракте, еще двое — во время спецоперации полиции в Сен-Дени через несколько дней, в том числе организатор серии атак Абдельхамид Абауд

Фото: Reuters

В марте 2016 года под Брюсселем был арестован соучастник террористов Салах Абдеслам. Он считался последним из оставшихся в живых участников группы, во время нападения занимался логистикой и арендовал авто для террористов. В 2018 году его приговорили к 20 годам тюрьмы за перестрелку с бельгийскими полицейскими, произошедшую при его задержании

В марте 2016 года под Брюсселем был арестован соучастник террористов Салах Абдеслам. Он считался последним из оставшихся в живых участников группы, во время нападения занимался логистикой и арендовал авто для террористов. В 2018 году его приговорили к 20 годам тюрьмы за перестрелку с бельгийскими полицейскими, произошедшую при его задержании

Фото: AP / Belgium Federal Police

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Теракты осуществляли три скоординированные группы: подорвавшиеся у входов на стадион Stade de France смертники; боевики, расстрелявшие посетителей баров и ресторанов в центре Парижа; и террористы, захватившие заложников в концертном зале Bataclan

Фото: AP / Christophe Ena

Атаки начались со взрыва у входа на стадион Stade de France в 21:20 во время товарищеского матча между Францией и Германией, зрителем которого в том числе был президент Франции Франсуа Олланд. Жертвой террориста-смертника стал один человек

Фото: AP / Michel Euler

Второй террорист-смертник подорвал себя у стадиона через 10 минут после первого, никто кроме него самого не пострадал. Президента Франции и еще нескольких высокопоставленных чиновников эвакуировали сразу после второго взрыва, но большинство зрителей ни о чем не подозревали до середины второго тайма

Фото: AP / Christophe Ena

Третий взрыв раздался у стадиона в 21:53. После этого зрителям матча начали приходить сообщения о взрывах у входов, началась паника

Фото: AP / Michel Euler

Атаку в центре Парижа террористы начали в 21:25, выпустив очереди из АК-47 по посетителям бара Carillon и азиатского ресторана Petit Cambodge на углу улицы Алибер. 15 человек погибли

Фото: Reuters / Philippe Wojazer

Следующими жертвами террористов стали посетители бара Bonne Biere на улице Фонтан-О-Руа — пять человек погибли. В 21:39 боевики открыли огонь по гостям ресторана Belle Equipe на улице Шаронн: 19 погибших. Около 21:40 один из террористов подорвал себя в ресторане Voltaire на бульваре Вольтера, серьезно ранив посетителя

Фото: Reuters / Christian Hartmann

Террористы стреляли в окрестностях канала Сен-Мартен — одного из любимых мест парижан, особенно многолюдного в пятницу вечером, когда случился теракт

Фото: Reuters / Philippe Wojazer

В 21:40 по местному времени боевики ворвались в концертный зал Bataclan, где находились 1,5 тыс. человек, пришедших на концерт американской рок-группы Eagles of Death Metal. С криками «Это за Сирию!» нападавшие открыли огонь по разбегавшимся людям. Часть посетителей концерта не успели покинуть здание и оказались в заложниках

Фото: Reuters / Christian Hartmann

Террористы не пытались вступать в переговоры с властями, убивая людей, поэтому через два часа спецназ принял решение о штурме и освободил выживших заложников. В концертном зале Bataclan террористами были убиты 89 человек, десятки получили ранения разной степени тяжести

Фото: Reuters / Christian Hartmann

Во Франции были объявлены трехдневный траур и чрезвычайное положение, введен контроль на границах. В Париж были дополнительно мобилизованы 1,5 тыс. военнослужащих

Фото: Reuters / Philippe Wojazer

Президент Франции Франсуа Олланд в телеобращении к нации заявил, что теракты осуществили боевики «Исламского государства» (ИГ; террористическая организация, запрещена в РФ): «Это акт войны, и за этим нападением стоит террористическая армия, ИГ, джихадисты, которые выступили против Франции, против ценностей, которые мы защищаем по всему миру»

Фото: AP / Kamil Zihnioglu

После заявления президента Франции ИГ взяло на себя ответственость за террористическую атаку. В распространенных текстовом заявлении и видео группировка сообщила, что Франция ответила за авиаудары по ИГ в Сирии и остается главной мишенью для атак: «Пока вы продолжаете бомбить, вы не будете жить в мире. Вы будете бояться даже сходить на рынок»

Фото: AP / Jacques Brinon

Террористическая атака стала крупнейшей по числу жертв за всю историю Франции. 14 июля 2016 года ИГ устроило во Франции еще один крупный теракт: 87 человек погибли при наезде грузовика на толпу людей в Ницце

Фото: Reuters / Benoit Tessier

Семь террористов, осуществлявших атаку в Париже, погибли непосредственно при теракте, еще двое — во время спецоперации полиции в Сен-Дени через несколько дней, в том числе организатор серии атак Абдельхамид Абауд

Фото: Reuters

В марте 2016 года под Брюсселем был арестован соучастник террористов Салах Абдеслам. Он считался последним из оставшихся в живых участников группы, во время нападения занимался логистикой и арендовал авто для террористов. В 2018 году его приговорили к 20 годам тюрьмы за перестрелку с бельгийскими полицейскими, произошедшую при его задержании

Фото: AP / Belgium Federal Police

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