Китай анонсировал открытие визовых центров в Петербурге и Москве

Китай планирует открыть в Санкт-Петербурге визовый центр, чтобы быстрее принимать и обрабатывать заявки. В настоящее время завершена подготовка к запуску, проводятся согласования, сообщили в Генконсульстве КНР в Петербурге.

Аналогичное учреждение планируется открыть и в Москве. Китайская сторона обещает запустить визовые центры в ближайшее время по завершению всех согласований и получения необходимых разрешений.

«Ъ-СПб» рассказывал, что после частичного снятия коронавирусных ограничений в Китае Петербург в конце февраля принял первых массовых туристов. Эксперты и участники рынка считают, что в этом году ситуация не выправится. Заметных изменений стоит ждать через несколько лет, так как на туристов может повлиять текущая внешнеполитическая и внутриэкономическая ситуация в России. Такое мнение, в частности, высказывал глава комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев.

Подробнее — в материале «Массы не в кассу».

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