В Екатеринбурге обсудили внедрение «основ государственной деятельности» в учебные программы вузов

Представители 53 высших учебных заведений из 25 регионов России обсудили в Екатеринбурге реализацию учебной дисциплины «основы государственной деятельности», которую будут изучать первокурсники вузов страны с 1 сентября, сообщили в пресс-службе правительства Свердловской области.

Обсуждение проходило на площадке Уральского федерального университета (УрФУ). «Сегодня как никогда высока роль воспитательной компоненты в образовании. Наша главная задача — воспитать граждан с пониманием государственности, гражданственности, патриотизма, чтобы они могли работать на благо страны, получив знания и компетенции в университете»,— пояснил ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

В рамках курса студенты будут изучать разделы «Что такое Россия?», «Российское государство-цивилизация», «Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации», «Политическое устройство России» и «Вызовы будущего и развитие страны». После внесения корректировок, подготовку к дисциплине пройдут 6 тыс. преподавателей. Предполагается, что на освоение материала будет выделено 72 академических часа, из которых 52 — аудиторная нагрузка.

Для изучения «основ государственной деятельности» перерабатывается система школьного образования, чтобы программа новой дисциплины соответствовала изученным школьным курсам обществознания, истории и географии.

Напомним, включить курс «основы государственной деятельности» в вузовские программы поручил президент России Владимир Путин в январе. По данным разработчиков дисциплины, программу будут изучать студенты всех специальностей, она расскажет об исторических, географических, институциональных основаниях формирования российской цивилизации.

Дисциплина «основы государственной деятельности» создается в рамках проекта «ДНК России», направленный на вовлечение академического сообщества в учебно-методическое и научно-исследовательское сопровождение высшего образования страны.

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Полина Хабарова