Украина разорвала соглашение с Белоруссией о сотрудничестве в сфере туризма

Правительство Украины разорвало соглашение о сотрудничестве в туристической сфере с Белоруссией в одностороннем порядке. Решение было принято на заседании 3 апреля. Об этом сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram. Соглашение подписали в Минске в феврале 2006 года.

Кроме этого, на том же заседании был одобрен законопроект о денонсации соглашения с правительством Белоруссии о гарантиях прав граждан в области пенсионного обеспечения. Его подписали в Киеве в декабре 1995 года. В ближайшее время законопроект внесут в Верховную раду.

Что происходит на 405-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко