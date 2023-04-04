Генсек НАТО Столтенберг: Путин не смог захлопнуть дверь НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что президент России Владимир Путин не смог «захлопнуть дверь» альянса боевыми действиями на Украине. Генсек сказал об этом вслед за официальным вступлением в НАТО Финляндии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP

«Президент Путин хотел захлопнуть дверь НАТО. Сегодня мы показали всему миру, что ему это не удалось, что агрессия и запугивания не работают. Вместо сокращения НАТО он добился обратного — увеличения альянса. И наши двери остаются открытыми»,— сказал Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе (цитата по CNN).

Cегодня, 4 апреля, глава МИД Финляндии Пекка Хаависто подписал акт о присоединении страны к НАТО. Страна официально стала 31-м членом Североатлантического альянса. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия «в подходящий момент» обнародует ответные действия.

Подробнее о расширении альянса — в материале «Ъ» «Финляндии это НАТО».

Лусине Баласян