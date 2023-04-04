Пригожин посетил кафе в Петербурге, где погиб Владлен Татарский

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин посетил кафе Street Food Bar №1 на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, в котором 2 апреля в результате взрыва погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Господин Пригожин встретился с активистами патриотического движения «Кибер фронт Z».

Видеофрагмент со встречи опубликовала пресс-служба Евгения Пригожина. «Я считаю, что ''Кибер фронт Z'', несмотря на гибель Владлена Татарского, несмотря на те трагические ситуации, которые произошли, должен получить новый толчок, новое дыхание, должен превратиться в реальную общественную организацию»,— сказал господин Пригожин на встрече.

В июле 2022 года бизнесмен Евгений Пригожин говорил, что Street Food Bar №1 принадлежит его компании «Конкорд». Вчера, 3 апреля, бизнесмен подтвердил, что передал кафе движению «Кибер фронт Z», участники которого проводили там «различные семинары».

2 апреля «Кибер фронт Z» организовал в Street Food Bar №1 встречу с Владленом Татарским. Он выступал с лекцией о том, как работать военкором. На мероприятие пришла девушка, которая передала ему статуэтку, начиненную взрывным устройством. Через несколько минут устройство было приведено в действие дистанционным способом. В результате Владлен Татарский погиб, еще 40 человек пострадали. В рамках дела о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ) предъявлено обвинение россиянке Дарье Треповой, которая передала статуэтку Владлену Татарскому.

Подробнее — в материале «Ъ» «Убийство военкора подняли до теракта».

Лусине Баласян